Veterán üzenete Afganisztánból: Biden küldjön támogatást vagy álljon félre

2021. augusztus 28. 21:45

Az amerikai hadsereg egyik veteránja, aki kétségbeesetten próbálja evakuálni családját Afganisztánból, azt mondta, hogy a tálibok rokonai lefejezésével fenyegetik, akiket a szélsőséges csoport egyébként évek óta fenyeget és bántalmaz.

„A helyi tálib parancsnokok Kabulban, név szerint ismernek engem” – mondta a Fox Newsnak adott interjúban az afgán állampolgárságú, volt törzsőrmester.

Állítása szerint a tálib katonák a múlt héten kabuli otthonában jártak, ahol a veterán katona számtalan fotón látható terepmintás ruházatban. Hozzátette, a családja már bujkál a szélsőséges csoport állig felfegyverzett harcosai elől.

A volt katona e-mailben szólította fel Joe Bident, hogy küldjön elegendő támogatást a családjához hasonló civilek megmentéséhez, vagy álljon félre, és hagyja, hogy más hozza meg a nehéz döntéseket.

A Fox News névtelenséget biztosít a veteránnak és családjának, hogy a tálibok ne tudjanak további információkat szerezni róluk.

Az egykori törzsőrmester, aki menekültként érkezett az Egyesült Államokba napokkal a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt, reméli, hogy családja eljuthat Amerikába. Az evakuálás folyamata azonban máris lassulni kezdett, mivel a csapatok arra készülnek, hogy augusztus 31-ig elhagyják Afganisztánt.

„Az egész családomat lefejezik, ha a tálibok megtalálják őket” – mondta az egykori törzsőrmester kétségbeesetten aki érthető okok miatt a neve elhallgatását kérte.

A veterán törzsőrmester azt is elmondta, hogy a családja a a múlt héten többször is megpróbált eljutni a reptérre, de a tálib felkelők többször is megverték őket.

„Megtámadták a családomat, elkapták a nővéremet a házunk előtt, és véresre verték” – mesélte a családja érdekében felszólaló ex-katona.

A veterán azt is elmondta, hogy a tálibokat hibáztatja a csütörtöki támadásokért – amelyekben szerinte egy társa is meghalt – annak ellenére, hogy azokat az ISIS egyik tagszervezetére fogták.

hirado.hu