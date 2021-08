Kereszttűzben Karácsony legújabb lépése

2021. augusztus 29. 00:52

Karácsony Gergely zavaros, egymásnak ellentmondó, a közösségi közlekedést súlyosan visszavető intézkedéseket jelentett be csütörtökön – így gondolja a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület. Arra reagáltak, hogy a főváros a Nagykörúton megszünteti a villamosbarát lámpaprogramot, hogy a Blaha Lujza térnél gyorsítsa az autóforgalmat. A főpolgármester szerint az intézkedés csak ideiglenes, ugyanakkor a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint súlyos közlekedéspolitikai aránytévesztés a járatlassító intézkedés – hangzott el az M1 Híradójában.

Karácsony Gergely sokak szerint tévedett, ugyanis a Lánchíd, a pesti alsórakpart és a Blaha Lujza tér szinte egyidejű lezárásával teljes káosz alakult ki a fővárosi közlekedésben. A dugókban órákat araszolnak az autósok, de a tömegközlekedési eszközökön sem jobb a helyzet.

A közlekedési káosz egyre kényelmetlenebbé vált Karácsony Gergelynek, ezért a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési bizottságának csütörtöki rendkívüli ülésén úgy próbálta tompítani városvezetői felelősségét, hogy az autósokat okolta a dugók miatt.

Miután már felmérések is azt mutatják, hogy a főpolgármester népszerűsége rohamosan csökken az ellenzéki előválasztási hajrában, Karácsony Gergely hirtelen a dugókra kezdett fókuszálni. Többen is úgy vélik: a főpolgármester egymásnak ellentmondó, a közösségi közlekedést is súlyosan visszavető intézkedéseket jelentett be.

„Szomorú nap ez a mai. Budapest közösségi közlekedése végleges elveszejtésének napja” – írta közösségi oldalán a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület. A civil szervezet elnöke, Dorner Lajos közölte: Karácsony Gergely legújabb intézkedéseivel – így a nagykörúti villamoslámpák átállításával – gyakorlatilag megsemmisíti a főváros tömegközlekedését.

Ezeket az intézkedéseket nem szabad bevezetni, a lámpaprogramozáshoz, ami a villamosközlekedés javítását szolgálja – egyébként egy uniós projekt volt –, tilos hozzányúlni, már a gondolata is felvállalhatatlan, és aki egy zöldgondolattal, egy zöld várossal és egyebekkel szeretné fémjelezni a saját politikáját, annak a fejében ilyen meg sem fordulhat.

Karácsony Gergely kampánykörútjának újabb állomásán, Kecskeméten az M1 kérdésére azzal védekezett, hogy az új lámpaprogram csak átmenetileg könnyítené az autósközlekedést a 4-6-os villamosok kárára.

„Az elmúlt 15 évnél minden ilyen esetben ugyanezt tették, ugyanazok a szakemberek, akik most meghozták ezt a döntést, akik 20 éve programozzák a lámpákat. Köszönöm lehetőséget” – mondta a városvezető, majd tovább ment.

Zsúfoltság és hosszabb menetidő

Európa legforgalmasabb villamosvonala a 4-es, 6-os, forgalmas napokon akár félmillió ember is utazik rajta, ezért súlyos közlekedéspolitikai aránytévesztés Karácsony Gergely járatlassító intézkedése – mondta az M1-nek Vitézy Dávid. A Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója emlékeztetett rá: Tarlós István volt főpolgármesterrel közösen 2012-ben vezették be a villamosbarát lámpaprogramot, amit most Karácsony Gergelyék megszüntetnek.

Úgy vélte, hogy a döntés egyértelműen nagyobb zsúfoltsággal és kiszámíthatatlansággal jár.

„Aki jár a 4-es, 6-ossal, pontosan tudja, hogy milyen az, amikor az elvileg kétpercenként járó villamos öt perc múlva jön, és akkor utána pedig sorba jön a többi, ezt a típusú zavart fogja mindennapossá tenni ez az új lámpaprogram, amit most a főpolgármester bevezet” – tette hozzá.

A villamosvezetők pontosan értik, mit jelent az utasok számára a gyors kötöttpályás közlekedés, azt egyöntetűen támogatják – mondta Vitézy Dávid, aki hozzátette: a szakma ugyan próbálta meggyőzni a városvezetést a legzöldebb közlekedési mód megtartására, de helyette Karácsony Gergely az autósoknak szóló politikai döntést és a kerékpársávok megőrzését tartotta fontosabbnak.

hirado.hu