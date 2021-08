Tizenhat évvel Katrina után Ida kopogtat New Orleansban

2021. augusztus 29. 09:50

Négyes erősségű hurrikánként érheti el vasárnap az Egyesült Államok partjait az Ida nevű ciklon, napra pontosan 16 évvel azután, hogy New Orleansra lecsapott a Katrina hurrikán, amely legalább 1800 ember halálát okozta. A hurrikán skálán az 5-ös a legmagasabb fokozat, de a 4-es is brutális, hatalmas károkat tud okozni. Kuba egy részét már letarolta Ida – számolt be az M1 Világhíradója.

Tomboló tenger, kidőlt fák, elöntött utcák – orkán erejű széllel és hatalmas esővel csapott le Kubára az Ida nevű hurrikán pénteken. A több mint 130 km/órás erősségű szélvihar nagyon sok kárt okozott a karibi szigetországban, ahol júliustól novemberig tart a hurrikánszezon.

Az Ida nem kímélte Havannát sem: az utcákat elöntötte a víz. A kubai fővárosban elővigyázatosságból több ezer embert evakuáltak, és leállították a tömegközlekedést is.

Homokkal töltik meg a zsákokat, élelmiszert, ivóvizet és üzemanyagot vásárolnak, tartalékba is az emberek Louisiana állam-szerte. Amennyire lehet, felkészülnek az Ida hurrikán érkezésére.

„Déjà vu érzésem van: már megint itt van. Nem tudjuk, mennyire lesz rossz, nem tudjuk, mekkora lesz a víz. Még semmit sem tudunk. Csak annyit tudunk, hogy jön” – méltatlankodott egy helyi férfi.

A jelenlegi számítások szerint az Ida négyes erősségű hurrikánként csaphat le Louisiana partjaira helyi idő szerint vasárnap: sebessége elérheti a 220 km/órát és heves esőzések kísérik majd útját.

„Ez erősebb, mint a Laura volt tavaly. Ez egy életre szóló vihar lesz azok számára, akik nem készültek fel és nem állnak készen arra, hogy elviseljék, amit Ida ránk zúdít” - figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa John Bel Edwards louisianai kormányzóval közösen tartott sajtótájékoztatóján.

A déli államban szükségállapotot hirdetettek és mozgósították a Nemzeti Gárdát.

„Mindenkit arra biztatok, hogy szombaton sötétedésig érjen el oda, ahol a vihart át akarja vészelni” – mondta John Bel Edwards Louisiana állam kormányzója.

Ha az előrejelzések beigazolódnak, az Ida napra pontosan 16 évvel azután éri el az amerikai szárazföldet, hogy a Katrina hurrikán iszonyatos pusztítást végzett a térségében. New Orleansban, miután a gátak átszakadtak, a város több mint 80 százalékát elöntötte a víz. Több mint 1800 ember vesztette életét.

hirado.hu - M1