Csillagászati versenyt rendeznek középiskolás diákok számára

2021. augusztus 29. 10:48

Ismét megrendezik a Kárpát-medencei Középiskolai Csillagászati és Asztrofizikai Versenyt, új nevén az Athletica Galacticát. Az október 5-én induló versenyre azokat a középiskolás diákokat várják, akik a fizika és matematika terén kiemelkedő képességekkel rendelkeznek és érdeklődnek a csillagászat és az űrkutatás iránt.

A három fordulót követő országos döntő győztesei bekerülhetnek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia (IOAA) húszfős felkészítő csapatába, amelyből a keretcsapat világszinten képviselheti majd az országot 2022-ben Ukrajnában - közölték a szervezők.

Az Athletica Galacticára minden, a 2021/2022. tanévben középiskolába járó hazai és határon túli magyar diák nevezhet. Jelentkezni 2021. október 5-ig lehet, majd három őszi középiskolai fordulót követően a döntő 2022 márciusában várható, Baján. A megmérettetés elméleti, adatfeldolgozási, megfigyelési, planetáriumi fordulóból, valamint csapatversenyből áll.

A döntőbe jutók értékes csillagászati könyveket, csillagtérképeket, planetáriumi belépőket, kedvezményes obszervatóriumlátogatási lehetőséget nyerhetnek. A pedagógusok munkáját szakmai utakkal és kiemelt díjazással, a diákot indító iskolákat pedig külön elismeréssel jutalmazzák.

A húszfős felkészítő keretből továbbjutó tíz fő a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpián (IOAA, International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) méretheti meg magát. A verseny a legmagasabb rangú, középiskolásoknak szóló nemzetközi vetélkedő a csillagászat és az asztrofizika területén. Ötlete 2006-ban született meg Thaiföld, Indonézia, Irán, Kína és Lengyelország együttműködéséből. Az alapítók célja az volt, hogy népszerűsítsék a csillagászatot és az asztrofizikát a fiatalok körében, és hogy elősegítsék a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakulását már fiatal korban is. "Az olimpia résztvevői és nyertesei között ott vannak a következő évek feltörekvő csillagásznemzedékének tagjai, akikről a hírekben és tudományos eredmények kapcsán hallani fogunk" - idézik a közleményben Kiss Lászlót, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját.

2019-ben Magyarország rendezte a nemzetközi tornát. A megmérettetésre 46 országból több száz tanuló érkezett, hogy izgalmas asztrofizikai, égi mechanikai és kozmológiai feladatokat oldjon meg és éjszaka 88 távcső segítségével mutassa be gyakorlati tudását.

"Az elméleti és gyakorlati feladatok nagyon változatosak: csillagászati kérdések, adatelemzés, például bolygó-, rakéta- vagy műholdmozgás kiszámítása és égboltismeret is része a teszteknek" - mondta el Kalup Csilla, a magyar delegáció egyik csapatvezetője és felkészítője. 2019-ben 17 arany-, 52 ezüst- és 58 bronzérmet osztottak ki az olimpikonok között. A tíz magyar versenyző közül négyen bronzérmesek lettek, hatan pedig dicséretben részesültek.

Idén a tavalyi verseny fordulóinak és döntőjének győzteseiből válogatott diákok számára Kolumbia lesz a diákolimpia házigazdája. Idén az eseményt online rendezik meg.

MTI