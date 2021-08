Paralimpia 2020 - Két magyar aranyérem született vasárnap

2021. augusztus 29. 15:30

Másodszor lett paralimpiai bajnok Pálos Péter, aki a 2012-es londoni diadala után ma Tokióban szerzett aranyérmet az asztaliteniszezők S11-es kategóriájában. Fél órán belül megszületett a második magyar bajnoki cím is vasárnap: Illés Fanni 100 méteres mellúszásban, az S4-es kategóriában diadalmaskodott.

Pálos Péter, aki enyhe értelmi fogyatékossággal született, a harmadik paralimpiáján szerepelt Tokióban, és ezúttal is éremmel tér majd haza. 2012-ben Londonban bajnok volt, 2016-ban Rióban bronzérmet szerzett, az pedig már szombaton eldőlt, hogy ezúttal is dobogós lesz. Végül nem érte be kevesebbel az aranynál: a BVSC két nap múlva 36 éves sportolója az ausztrál Samuel Philip von Einemmelt győzte le a vasárnapi döntőben.

Pedig már a fináléba jutásért is meg kellett izzadnia, tegnap a francia Lucas Créange ellen Pálos a saját bevallása szerint a negyedik szett után már feladta a harcot, elfogadta, hogy bronzérmes lesz, de épp ez adott neki új lendületet, így az utolsó játékban 10-7-ről fordítani tudott.

A mai döntőben Pálos 3:2-re győzött Samuel Philip von Einemmel ellen, de ez sem volt sima meccs. Miután az első és a harmadik szettet az ausztrál nyerte, Pálos pedig mindig egyenlített, az elődöntőhöz hasonlóan jöhetett a mindent eldöntő játszma.

Ebben Pálos irányított, 5-2-re, 7-4-re, majd 10-6-ra vezetett, és bár az ellenfél az első három meccslabdát még hárítani tudta, a negyedik már sikerült, ezzel a magyar asztaliteniszező 2012 után újra paralimpiai bajnok lett. Ezzel a magyar küldöttség ötödik érmét, közte a második aranyát szerezte meg a tokiói játékokon, de nem kellett sokat várni a hatodikra, illetve a harmadikra sem.

Pálos sikere után nem sokkal kezdődött a 100 méteres mellúszás döntője, amelyet Illés Fanni nyert meg. A 2019-ben világbajnok magyar a nevezési idők és a papírforma alapján a szám legnagyobb esélyesének számított, ennek megfelelően már az előfutamból is a legjobb idővel, 1:44,68 perccel jutott tovább.

Féltávnál Illés még második volt hat századmásodperccel a kínai Csang Li mögött, végül azonban 1.44,41 perccel fölényesen győzött. A második helyezett olasz Giulia Ghiretti csaknem hat másodperccel úszott lassabban nála. A Vasas 29 éves, végtaghiányos úszója tehát Magyarország harmadik aranyérmét szerezte meg a paralimpián, ennyit pedig Sydney óta nem gyűjtöttünk, 2000-ben négy bajnokot avattunk.

Bronzérmes a magyar női tőrcsapat

Bronzérmet nyert a magyar női tőrcsapat vasárnap a tokiói paralimpián, a kerekesszékes vívók utolsó versenynapján.

A mezőnyt nyolc együttes alkotta, mindegyikben két A sérültségi kategóriájú és egy B besorolású, komolyabban sérült vívó szerepelt. A magyaroknál Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna és Madarászné Mező Boglárka vívott a nap elején. A küzdelmek két csoportban kezdődtek el, és az első két-két helyezett jutott az elődöntőbe.

A magyarok - akik Hajmási, Krajnyák, Dani Gyöngyi összeállításban öt éve, Rióban ezüstérmesek voltak, Mező Boglárkával együtt pedig 2019-ben vb-győzelmet arattak - magabiztosan nyertek első mérkőzésükön a georgiaiak ellen, majd tíz tussal kikaptak az egyik nagy esélyestől, a kínai csapattól, harmadjára pedig 15 találatnyi hátrányt ledolgozva győzték le az oroszokat. Ezen a mérkőzésen, menet közben Mezőt Dani váltotta. Az elődöntőben a kínaiak mellett szintén győzelemre esélyesnek tartott olaszok voltak az ellenfelek, akik fokozatosan elhúztak és fölényesen nyertek.

A bronzéremért a hongkongiakkal kellett megmérkőzni. Krajnyák és Hajmási nyolctusos előnyt harcolt ki, azután a B kategóriás - vagyis kevésbé dinamikusan mozgó - Dani három találatot tudott adni, így a fordító hongkongiak 15-13-ra vezettek. Ezután 7-0-ra nyert Krajnyák, majd 10-0-ra kapott ki Dani, aztán Hajmási 6-5-re hozta az asszóját. A harmadik kör előtt 26-30 volt az állás. Dani ekkor a szintén B kategóriás Csunggal 7-5-öt vívott, ezzel kettőre csökkent a hátrány. Végül Krajnyák 7-2-re nyert, 40-37-ről pedig Hajmási ellépett 44-40-re, majd a hongkongiak egyenlítettek, de az utolsó tust a magyar vívó adta, amit felszabadult örömmel fogadott a magyar tábor.

A női tőrözők a magyar küldöttség hetedik érmét szerezték. Szerdán Konkoly Zsófia (S9) második lett 400 méteres gyorsúszásban, csütörtökön Veres Amarilla (A) győzött párbajtőrben, szombaton az asztaliteniszező Szvitacs Alexa (S9) harmadik lett, majd Osváth Richárd (A) tőrben ezüsttel zárt, míg vasárnap előbb Pálos Péter megnyerte az asztaliteniszezők S11-es kategóriájának versenyét, azután Illés Fanni (S4) győzött 100 méteres mellúszásban.

Eredmények:

női tőr, csapatverseny, csoportmérkőzések:

Magyarország-Georgia 45-30

Kína-Magyarország 45-35

Magyarország-Orosz Paralimpiai Bizottság 45-41

elődöntő:

Olaszország-Magyarország 45-27

bronzmérkőzés:

Magyarország-Hongkong 45-44

