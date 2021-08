Átadták a Mazsihisz Szeretetkórházának új főépületét

2021. augusztus 30. 08:45

Az ünnepélyes átadáson Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere emlékeztetett: a kormány a szeretetkórház teljes rekonstrukciójára és bővítésére mintegy 5 milliárd forintos támogatást biztosított. A szeretetkórház felújításának második üteme során az Uzsoki Utcai Kórháztól 1994-ben visszakapott épületet újították fel, és itt helyezték el a diagnosztikai és járóbeteg-ellátó részleget, illetve itt kapott helyet a hatvan ágyas rehabilitációs osztály is.

Kásler Miklós elmondta, a holokauszt előtt Budapesten négy zsidó kórház volt: a Szabolcs utcai, a Maros utcai, a Városmajor utcai kórház, valamint a szeretetkórház, amelyet 1914-ben alapítottak. A kórházat 1952-en államosították, két melléképülete közül az egyiket, a menedékházat azonban nem, a szeretetkórház azóta is itt működik. A másik - most felújított - melléképületet 1994-ben adták vissza az egyháznak. Emlékeztetett, a kórház teljes helyreállításának folyamatában „nagyon lényeges pillanat volt”, hogy 2017-ben Orbán Viktor és Heisler András, a Mazsihisz elnöke megállapodtak, hogy a kormány is támogatja a rekonstrukciót. A közelmúltban a Zsidó Világkongresszus elnöke, Ronald Lauder levélben mondott köszönetet a kormányfőnek a szeretetkórház támogatásáért - fűzte hozzá a tárcavezető.

Kásler Miklós kijelentette: „ezzel a példamutató fejlesztéssel az egyházi kórházak egésze erősödött meg”. Mint mondta, az egyházak rendelkeznek azzal a lelki többlettel és azzal a szellemi megközelítéssel, valamint azokkal a feltételekkel, amelyek „alkalmassá teszik őket arra, hogy mindenkinél jobban gondoskodni tudjanak felebarátinkról”. Különösen igaz ez az egyre inkább elszemélytelenedő világunkban. Manapság nagy az igény a holisztikus gyógyításra, amikor a gyógyítás során nem csak a testi elváltozásokkal, hanem az egész emberrel - a lelkével is - foglalkoznak - jegyezte meg a tárcavezető. Heisler András kiemelte: a komplex felújításnak köszönhetően a szeretetkórház, amely Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, egy korszerű, 21. századi egészségügyi intézménnyé alakul.

A 4,8 milliárd forintos állami támogatás szorosan kapcsolódik a kormány azon szándékához, hogy a történelem egyházak fenntartásában működő kórházaknak jelentős szerepet szánnak a hazai egészségügyben - mondta. Heisler András megjegyezte, a felújítást határidőre, a költségek túllépése nélkül teljesítette a kivitelező. Jakov Hadasz-Handelszman, Izrael budapesti nagykövete arról beszélt, hogy minden társadalom tartozik azzal, hogy jó ellátást nyújtson a tagjainak. A zsidókat és nem zsidókat ellátó kórház kiemelkedő jelentőségű a magyarországi zsidóság részére. A vészkórház túlélőit is itt kezelik. Shemesh Assaf, a szeretetkórház igazgatója elmondta, a megújult épület 2300 négyzetméter alapterületű.

Az új szárnyban helyet kaptak az ambuláns rendelők, van egy hatvan ágyas rehabilitációs osztály, valamint irodákat és oktatásra szolgáló tereket is kialakítottak. A közreadott sajtóanyag szerint a beruházás építészeti költsége 1,5 milliárd forint volt, az eszközpark, a felszerelés költsége pedig 500 millió forint.

MTI