Széllel és esővel köszön el tőlünk a nyár

2021. augusztus 30. 09:41

Pulóverre és esőkabátra is szükségünk lesz a következő időszakban.

Hétfő estig az északkeleti megyékben továbbra is erősen felhős időre és időszakos esőre, záporra van kilátás. Másutt a változó felhőzet mellett általában számíthatunk többórás napsütésre is, csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Délután nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, és estefelé a Dunántúl egyes részein az eső is elered. A nyugatias szél megélénkül, zivatar környezetében meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti megyékben kevéssel 20 fok alatt valószínű. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

Elsősorban északkeleten, Tiszántúlon (kiemelten Szabolcsban, Borsodban) számíthatunk zivatarokra, melyekhez rövid idő alatt nagyobb mennyiségű (20 mm-t meghaladó) csapadék, egy-egy helyen jégeső, 60 km/h körüli szél társulhat. Kisebb eséllyel azonban az ország középső tájain és az Észak-Dunántúlon is kialakul egy-egy záporban dörgés, villámlás a déli, délutáni órákban. Este egy újabb csapadékrendszer érkezik nyugatról, ebben az eső, zápor mellett egy-egy beágyazott zivatar nem kizárt (Zala, Alpokalja, Somogy térségében).

hirado.hu - met.hu