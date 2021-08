Újabb egymillió Moderna-vakcinát kellett visszahívni Japánban

Úgy hagyja maga mögött a válságos időszakot Magyarország, hogy rekordot döntött a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás, így pedig soha nem látott juttatásokban részesülhetnek a családok, beleértve a nyugdíjasokat is. Szeptember szomorú évforduló is egyben, mert tizenhárom évvel ezelőtt szintén válságos időket élt az ország. Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségének időszaka azonban az elképzelhetőnél is mélyebbre taszította az országot.