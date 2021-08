Rendőrök lepik el a fővárosi iskolák környékét

2021. augusztus 30. 17:26

Több rendőr segíti szeptemberben, az iskolakezdés hónapjában a gyerekek biztonságos közlekedését a forgalmas helyen lévő fővárosi iskolák környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a rendőrség honlapján.

A közlemény szerint egész szeptemberben a rendőrök a tanítási idő kezdetén és végén elsősorban arra ügyelnek, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak átkelni a forgalmas úttesteken. A fő cél a balesetek megelőzése és a forgalom zavartalanságának biztosítása, de a rendőrök minden esetben intézkedni fognak, ha szabálytalanságot látnak - tették hozzá.

A BRFK azt tanácsolta a szülőknek, hogy ha autóval viszik gyermeküket iskolába, mindig kössék be a biztonsági övüket. Ha pedig egy kisebb gyerek tömegközlekedéssel vagy gyalog megy iskolába, a szülők eleinte kísérjék el, gyakorolják vele az útvonalat és ismételjék át az alapvető közlekedési szabályokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyalogosok számára is veszélyes lehet a mobiltelefon-használat, ha az úttestre lépéskor belefeledkeznek a készülékbe vagy a zenétől nem hallják a közeledő autókat.

MTI