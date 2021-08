Átadták az okleveleket a Stipendium Peregrinum-ösztöndíj nyerteseinek

2021. augusztus 30. 17:41

Áder János köztársasági elnök és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfő délután átadta az okleveleket a Stipendium Peregrinum-ösztöndíj idei nyerteseinek. Az ösztöndíjjal idén 47 tehetséges fiatal kezdheti meg a tanulmányait. Az ösztöndíjasok eddigi teljesítményük, kimagasló eredményeik alapján nyerték el a lehetőséget, hogy a következő időszakban a világ neves felsőoktatási intézményeiben tanulmányozzák mindazt, ami érdekli őket – hangsúlyozta az ösztöndíj eredményét ismertető sajtótájékoztatón Áder János köztársasági elnök, megjegyezve: az ösztöndíjasok olyan kíváncsisággal, szorgalommal, tehetséggel és megismerési vággyal rendelkeznek, amellyel egy ilyen útra érdemes elindulni.

Szavai szerint ehhez a szellemi önerőhöz a közösség a szurkolás mellett az anyagi biztonságot teheti hozzá. – Az álmok megvalósításáért szövetkezik most egyén és közösség – fogalmazott. Az államfő továbbá rámutatott, hogy a történelmi elődök, akik az ösztöndíjasokhoz hasonlóan tanulni mentek külföldre, munkájuk végeztével sosem csak a diplomájukkal tértek vissza, hanem azzal a késztetéssel is, hogy segítsenek azzal, amit láttak és hallottak, ezért bízik benne, hogy amikor az ösztöndíjasok visszajönnek Magyarországra, nekik is lesz mit mesélniük, mondaniuk, tanítaniuk.

Áder János beszédét követően a családokért felelős tárca nélküli miniszter tudatta: idén 47 tehetséges fiatal kezdheti meg tanulmányait a világ legjobb külföldi egyetemein a Stipendium Peregrinum-ösztöndíjjal, amelynek célja, hogy a tehetségek anyagi helyzettől függetlenül is lehetőséget kaphassanak. Novák Katalin tájékoztatása szerint a sikeresen pályázók között 34 új ösztöndíjas van, 13-an tavaly már az állami támogatással tanultak külföldön, idén pedig újra pályáztak. Az Egyesült Királyságban tizenhét, az Egyesült Államokban négy, Hollandiában hét, Svájcban kettő, Dániában, Belgiumban, Portugáliában és Franciaországban pedig egy-egy tehetséges magyar fiatal tanulhat.

A legtöbben tudományos területen, természettudományi és műszaki szakon tanulnak majd tovább, de például gazdasági és művészeti területen is vannak ösztöndíjasok. A 47 fiatalnak félmilliárdos támogatást ad a kormány, egy ösztöndíjast 2–22 millió forint közötti összeggel segítenek – ismertette, hozzátéve: idén tíz tehetséges fiatal a Mathias Corvinus Collegiumtól kapja a támogatást. A miniszter végül hangsúlyozta: Magyarországon kiemelkedően tehetséges fiatalok is élnek, őket kormányzati eszközökkel is szeretnék támogatni. Ezt a célt szolgálja a Nemzeti Tehetség Program, amely évente 300-350 ezer fiatalnak nyújt segítséget a tehetsége kibontakoztatásához.

MTI