Rekord számokat hozott a Szent István Nap rendezvénysorozat

2021. augusztus 31. 10:17

Több ezer vállalkozásnak és több száz zenésznek, művésznek segített az ünnepi hétvége, csaknem kétmillió látogatója volt a Szent István Nap rendezvénysorozat eseményeinek; a bevételek a szállodákban és a vendéglátóhelyeken is jelentősen meghaladták a tavaly ilyenkorit - tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kedden az MTI-t.

A közlemény szerint minden idők legnagyobb és legsikeresebb Szent István Nap ünnepségsorozata volt azt idei, a négy nap alatt 20 rendezvényhelyszínen csaknem kétmillióan voltak kíváncsiak az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjaira. Az egyes helyszíneken naponta több tízezer érdeklődő vett részt a koncerteken, kulturális eseményeken. A kormány intézkedéseinek köszönhetően a rendezvény elérte a célját, a magyarok végre együtt, méltó módon, és szabadon ünnepelhettek - fogalmazott az MTÜ.



A Szent István Nap turisztikai szempontból is kiemelkedő eredményeket hozott - jelezték.



Az eddig beérkezett adatok alapján a napi vendégéjszaka-szám Budapesten közel kétszer annyi volt, mint egy idei átlagos nyári hétvégén, 19-én és 20-án is megközelítette a 25 ezret. Augusztus 20-21-én a belföldi vendégéjszakák száma 50 százalékkal, az összes éjszaka 60 százalékkal volt magasabb a fővárosban, mint egy évvel ezelőtt. Ezek háromnegyedét szállodákban töltötték el az ide látogatók. A foglaltság a tavalyi 22 százalékhoz képest az idei hosszú hétvégén elérte az 58 százalékot, 20-án pedig meghaladta a 66 százalékot.



Ennek megfelelően alakultak a bevételek is. A szálláshelyi költés 80 százalékkal volt magasabb, SZÉP kártyáról háromszor annyit fizettek, mint 2020 ünnepi hétvégéjén, és háromszor magasabb volt az egy szobára jutó árbevétel (RevPar). A vendéglátás forgalma 26,6 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, amely így a hosszú hétvégét követően, augusztusra vonatkozóan már meghaladta a 95 milliárd forintot országosan.



A várban háromszor annyian fordultak meg augusztus 20-án, mint 2019-ben, a Hősök terére 40 százalékkal többen látogattak ki, a Vörösmarty téren pedig 60 százalékkal voltak többen, mint két évvel ezelőtt, amikor utoljára lehetőség nyílt az államalapítás megünneplésére.



Budapesten a külföldi és belföldi vendégek aránya az országhatáron túlról érkezők javára tolódott el, a német, francia, cseh, lengyel, olasz, holland vendégek száma volt a legmagasabb, akik közel 20 ezer vendégéjszakát generáltak a fővárosnak az ünnepi időszak alatt. A belföldiek aránya 40 százalék volt.



A Szent István Nap rendezvénysorozat komoly segítséget jelentett a főváros turizmusának fellendítéséhez - hangsúlyozta a turisztikai ügynökség.



A hosszú hétvége napjain a Volánbusz és a MÁV menetjegyeladásai is emelkedtek. A MÁV-nál az idei budapesti menetjegyes forgalom szombatot kivéve minden nap jelentősen magasabb volt, mint 2020-ban, a növekedés meghaladta a 30 százalékot, augusztus 20-án pedig a 36 százalékot.



Mindez jól mutatja, milyen pozitív hatással vannak Budapest turizmusára a nagyrendezvények - fogalmazott közleményében az MTÜ.



MTI