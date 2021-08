Varga Mihály: történelmi csúcson a beruházások

2021. augusztus 31. 10:22

A beruházások volumene soha nem látott magasságba emelkedett a második negyedévben, amikor 2760 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán kedden.

Videóüzenetében a miniszter elmondta, hogy április-júniusban 10,8 százalékkal több beruházás valósult meg, mint tavaly ilyenkor.



A beruházási ráta 27,5 százalék körül alakulhatott, amellyel Magyarország továbbra is az uniós élmezőnyben szerepel - hívta fel a figyelmet a tárcavezető. A beruházások nemcsak éves, hanem negyedéves alapon is erősödtek: 3,6 százalékos növekedést mértek 2021 első negyedévéhez képest - tette hozzá.



A beruházások növekedését a feldolgozóipar, a gépek és berendezések, a szállítmányozás, a raktározás, a kereskedelem és az ingatlanügyletek fejlesztései húzták - mutatott rá.



Varga Mihály szerint a támogató költségvetési politika eredményei, "tehát az, hogy nem megszorításokkal, hanem a fejlesztések ösztönzésével válaszolt a kormány a válságra", már a beruházásokban is megmutatkoznak.



Tavaly a kormány 4000 milliárd forintot fordított a fejlesztések támogatására - emlékeztetett a pénzügyminiszter utalva arra, hogy várhatóan idén is ugyanennyit költenek erre a célra. Jövőre várhatóan 6000 milliárd forintból ösztönzi a kabinet a beruházásokat - fűzte hozzá.



"Folytatjuk a gazdaság újraindítását, a cél az, hogy megőrizzük a magyar gazdaság lépéselőnyét és dobogós helyét az uniós rangsorban" - összegezte a miniszter.

MTI