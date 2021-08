Futball – Sportszerű szurkolást kér a magyar drukkerektől az MLSZ

2021. augusztus 31. 11:39

A kirekesztő és gyűlöletkeltő rigmusok nélkülözését és a válogatott sportszerű bíztatását kéri a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) azoktól a szurkolóktól, akik kilátogatnak majd csütörtökön a Puskás Arénába, az Anglia elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésre.

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője az M4 Sport Sporthíradóban kedden elmondta, több mint 60 ezer hazai drukker lesz jelen az Európa-bajnoki ezüstérmes, valamint a jövő szerdai, Andorra elleni meccsen, mert a jegyértékesítés elindítását követően egy-két nap alatt elfogyott az összes belépő.



"Jelen lesznek azok az ellenőrök, akik figyelik majd a szurkolók viselkedését, ezért kérte már Marco Rossi szövetségi kapitány is néhány nappal ezelőtt arra a drukkereket, hogy kizárólag sportszerű módon bíztassák a válogatottat" - nyilatkozta Sipos Jenő, hozzátéve, hogy a rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltő rigmusokat, vagy az ilyen feliratokat tartalmazó molinók kifüggesztését kerüljék el a szurkolók, mert rájuk a későbbiekben is nagy szüksége lesz a nemzeti csapatnak.



"A magyar drukkerek már sokszor bizonyították, hogy tizenkettedik játékosként tudják segíteni a válogatottat, ezért fontos, hogy minden találkozón jelen lehessenek. Azonban ha az ellenőrök nem találnak mindent rendben, akkor jöhetnek szankciók, akár zárt kapus mérkőzések megrendezésére is kötelezhetnek minket" - hangsúlyozta az MLSZ szóvivője. Kiemelte, a nyári Európa-bajnokságon "talán a budapesti meccseken volt a legjobb hangulat", szeretnék, ha ez a világbajnoki selejtezőkön is hasonló lenne.



Sipos Jenő felhívta a figyelmet arra, hogy a kapukat három órával a kezdő sípszó előtt, 17.45 órakor már kinyitják, egyben azt javasolta az angolok elleni mérkőzésre érkezőknek, tervezzék meg előre az estéjüket, mert a Puskás Aréna környékén nagyon korlátozottan lesz csak lehetőség a parkolásra.



"A stadionba csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, miután az MLSZ követi a nemzetközi és az európai szövetség vírushelyzetre vonatkozó előírásait, valamint a magyar hatóságok útmutatásait. A nézőknek személyazonosító okmányra is szükségük lesz a belépéshez, javaslom, ezt készítsék elő, hogy ne kelljen a kapunál még keresgélni az iratokat" - mondta a szóvivő, aki jelezte, táskát és egyéb csomagokat lehetőleg senki ne hozzon magával a mérkőzésre.



Sipos Jenő azt is elmondta, a rendőrség 17.30 órától lezárja a Puskás Aréna környékét, a szurkolóknak pedig azt javasolja az MLSZ, hogy inkább tömegközlekedéssel próbálják megközelíteni a létesítményt.



"A magyar válogatott elszántan készül, hiszen eljutott már arra a szintre, hogy bármelyik csapatnak méltó ellenfele legyen. Az angolok elleni meccs nagyon nehéz lesz, mert Európa második legjobb együttesével játszunk, de bízunk abban, hogy a szurkolók támogatásával sikerül egy jó eredményt elérnünk" - mondta az MLSZ szóvivője.



Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a csütörtöki találkozó után Albániába utazik, ahol vasárnap lép majd pályára, jövő szerdán pedig Andorrát fogadja.

MTI