Volner Párt: Karácsony adóemelésre és megszorításokra készül

2021. augusztus 31. 12:46

Karácsony Gergely vissza szeretné hozni főnöke, a Gyurcsány Ferenc éveire jellemző megszorító politikát, és jelentős adóemelésre készül - jelentette ki a Volner Párt elnöke kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Volner János szerint Karácsony Gergely hatalomra kerülve vissza kívánja állítani a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) magasabb adókulcsait. Így egy olyan magyar, aki valamivel az átlag felett keres, arra számíthat, hogy több tízezer forinttal kevesebbet vihet haza - közölte Volner János.



Ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá tette, hogy kőkeményen megadóztatná a vállalkozásokat, hiszen nem ért egyet a hazai alacsony adókulcsokkal - fűzte hozzá.



A politikus szerint Karácsony egyetért a minimumadó amerikai ötletével, vagyis Magyarországon megemelné a magyar vállalkozói adók mértékét, amelyek jelenleg a legalacsonyabbak Európában.



Továbbá új gazdasági programjában nyilvánvalóvá tette, hogy zöld adókat és illetékeket, illetve vagyonadót vezetne be, ami újabb sarcot jelentene a magyar lakosság számára - sorolta.



Arról is szólt: Karácsony Gergely támogatja az Európai Bizottság zöld tervét, ami ezer forintos benzinárat, a fosszilis energiahordozókra kivetett büntetőadót eredményezne, amelynek nyomán jelentősen megugranának a háztartási rezsiköltségek is.



A Volner Párt ezzel szemben elutasítja a megszorító gazdaságpolitikát. Abban hisznek, hogy a magyar vállalkozások alacsony adóterhelés mellet teremthetnek itthon jól fizető munkahelyeket - mondta Volner János.



MTI