Donald Trumptól kapott levelet Orbán Viktor

2021. augusztus 31. 17:03

Levelet írt Donald Trump előző amerikai elnök Orbán Viktornak – derült ki abból a fotóból, amit a magyar kormányfő a Facebook-oldalára töltött fel. Az írás alapján Donald Trump válaszolhatott Orbán Viktornak, ugyanis írása elején megköszöni „gyönyörű levelét”, valamint a magyarok támogatását.



A volt amerikai elnök a folytatásban kifejezte háláját a magyar miniszterelnök barátságáért, és küzdelmét a mindkettőjük által nagyra tartott értékekért: a függetlenségért, a hazafias büszkeségért, és a szabadságért.

Ezután feleségével, Melania Trumppal közösen is jókívánságaikat küldte Orbán Viktornak és családjának. Zárásként áldást kért a magyar kormányfőre és Magyarországra, majd keresztnevén úgy írta alá a levelet: Donald.

A levélben külön kézírással egy afféle „utóirat” is feltűnik. Ebben azt írta, nagyon tetszett neki Orbán Viktor szereplése Tucker Carlson műsorában. Ezzel azzal a nagy sikerű, immár több mint négymillió megtekintésű interjúra utalt, amelyet a Fox News sztárriportere magyarországi látogatása során készített a miniszterelnökkel.

Donald Trump republikánus elnök és Orbán Viktor kiváló, baráti kapcsolatot ápolt. A magyar kormányfő több alkalommal, például a NATO-csúcstalálkozón is beszélt az amerikai elnökkel, de meghívták a Fehér Házba is, sőt olyan is előfordult, hogy lecsó készítése közben, otthonában hívta fel Donald Trump.

MTI