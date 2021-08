Anyát és lányát ítélték emberölési kísérlet miatt fegyházbüntetésre

2021. augusztus 31. 18:30

Anyát és lányát ítélte három és fél év fegyházbüntetésre emberölési kísérlet miatt kedden a Pécsi Ítélőtábla.

A két nő 2018 szeptemberében együtt próbálta megölni a nő korábbi férjét, a lány apját - tudatta az ítélőtábla közleményben az MTI-vel.



A Pécsi Ítélőtábla a határozattal helybenhagyta a Szekszárdi Törvényszék februárban meghozott ítéletét, amelynek értelmében a vádlottak a büntetésük felének kitöltése után bocsáthatók feltételes szabadságra.



A vádirat szerint az elkövetéskor 19 éves szekszárdi lány huzamosabb ideje rossz viszonyban volt apjával, ezért édesanyjával - a sértett volt házastársával - elhatározták, hogy megölik a férfit.



A sértetett meghívták magukhoz "békesütire". Megkérték, hogy csukja be a szemét, majd volt felesége mögé lépett, és kezével is eltakarta a szemét. Ezt követően a lány egy konyhakéssel szemből torkon szúrta az apját, majd a védekezni próbáló férfi szemébe darázsirtó spray-t fújt.



A férfinak sikerült kimenekülnie a házból, de menekülés közben korábbi felesége egy gumifejű kalapáccsal többször fejbe ütötte. A férfi elfutott, de volt felesége gépkocsival utolérte, és nagyjából 30-35 kilométer per órás sebességgel elütötte.



Az ítélet jogerős.



MTI