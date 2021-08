A hazai szlovák nemzetiség sokat tesz a két ország egymásra találásáért

2021. augusztus 31. 20:41

A magyarországi szlovák nemzetiség tagjai és vezetői sokat tesznek a két nép újbóli egymásra találásáért - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Mátraszentimrén, a szlovák nemzetiségi iskolák közös tanévnyitóján.

Soltész Miklós hatalmas tettnek nevezte, hogy a magyarországi szlovák közösség az utóbbi években 5 országos és 2 helyi iskola fenntartását vállalta magára. "Azt üzenik ezzel, hogy meg akarnak maradni" - fogalmazott, jelezve: ez különösen tiszteletre méltó a történelmi előzmények ismeretében, hiszen a kommunizmus időszaka nehéz helyzet elé állította őket és innen kellett talpra állniuk.



Az államtitkár azt mondta, köszönet illeti mindazokat, akik napról-napra küzdenek a honi szlovák nemzetiség fennmaradásáért. Munkájuk egyik legfontosabb eredménye, hogy országszerte több mint 1500 gyermek jár az általuk működtetett oktatási intézményekbe és számuk évről-évre növekszik.



Mára sok megújult épület és épületrész segíti ezt a munkát, többek között Mátraszentimrén is, ahol idén 30 millió forintos kormányzati támogatásból a helyi iskola tetőfelújítása valósult meg - mondta. Ez a fejlesztés ráadásul része egy nagyobb beruházás-sorozatnak, melynek keretében a helyiek összefogásával és a kormány támogatásával tájházat létesítenek és a templom is megújult a településen - emlékeztetett.



Soltész Miklós hangsúlyozta: a kabinet eddigi segítségére a jövőben is számíthat a szlovák közösség, kiemelten iskolák és közösségi terek létesítése, felújítása kapcsán. Emellett megőrzik azokat az eddig közösen elért eredményeket, mint a pedagógusok 40 százalékkal megemelt nemzetiségi pótlékát, valamint a diákok nemzetiségi ösztöndíját.



Közös sikerként értékelte, a tíz év alatt anyanyelvi környezetben megtartott 177 szlovák nemzetiségi tábort, amelyek a magyar kormány támogatásával ugyancsak a szlovák nyelv és kultúra megőrzését szolgálták. Ez idő alatt a magyarországi szlovákság támogatása átlag felett alakult, hiszen több mint hatszorosára nőtt - jegyezte meg a politikus, hozzátéve: a bővülésben meghatározó tétel a szlovák nemzetiség budapesti központjának kialakítása.



Az államtitkár szólt arról is, hogy az elmúlt egy évtizedben tapasztalható közeledés Magyarország és Szlovákia között sebeket gyógyított és megerősítette a két nemzet kapcsolatát. "Abban a korban, melyben ma élünk és melyben a gyerekeinknek szeretnénk biztos jövőt nyújtani, nagyon fontos, hogy a nemzetek közötti együttműködés jó legyen" - húzta alá Soltész Miklós.

MTI