Olaszországban oltásellenes tüntetések zajlanak

2021. augusztus 31. 21:26

Több mint ötven olaszországi pályaudvaron lépett életbe biztonsági készültség a kedd esti óráktól, miután az oltásellenes csoportok bejelentették, hogy a pályaudvarok megbénítására készülnek azután, hogy a vasútvonalakon kötelezővé teszik a védettségi igazolást.

corriere.it

A római Termini pályaudvaron, a milánói központi vasútállomáson, Firenze és Nápoly vasúti megállóiban is rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe.



Több mint ötven pályaudvaron szigorították a belépők ellenőrzését, a rendőrség és a terrorizmus ellenes hatóság (Digos) egységei felügyelik, hogy senki sem tudja elfoglalni a síneket megakadályozva a vasúti forgalmat.



Az interneten hirdették meg a vasútállomások működésének megbénítását az oltásellenes csoportok, közöttük az Elég az egészségügyi diktatúrából! elnevezésű csoport, amely szeptember 2-án és 3-án is hasonló akciókat tervez.



A tiltakozáshoz a római kormány rendelkezése vezetett, miszerint szerdától nemcsak a repülőgépeken, hanem a hosszú távú vasúti járatokon, többek között a nagysebességű és InterCity vonatokon, valamint a hajójáratokon is kötelező lesz a védettségi igazolás, mely nélkül az utasok csak teszteléssel szállhatnak fel. A városi tömegközlekedési eszközökön bármilyen korlátozás nélkül lehet utazni, csak a szájmaszk használata számít kötelezőnek.



Az oltást és a védettségi igazolás használatát ellenző tüntetők megmozdulásai majdnem mindennapossá váltak. Szombaton több mint háromezren vonultak fel Milánó utcáin, ahol az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kormánypárt egyik standját is felborították. Korábban Torinóban a város egyik vasútállomását próbálták meg elfoglalni. Az oltásellenesek interneten a kormány több tagját megfenyegették, többek között a külügyminiszter Luigi Di Maiót az M5S vezető politikusát. Halálát kívánták, mivel az oltakozást sürgette az olaszoktól.



Luciana Lamorgese belügyminiszter hangoztatta, hogy a hatóságok semmilyen fenyegetést és törvénytelenséget nem fogadnak el. Az utóbbi napokban az oltásellenes tüntetők orvosokat és újságírókat is megfenyegettek, a tüntetésekről tudósítókat több esetben megtámadták és megverték. A szakszervezetek elítélték a vasútállomások elfoglalására irányuló akciókat.



A kormány szeptember 6-án készül bejelenteni, hogy az egészségügyben és oktatásban dolgozók után mely más szakmai kategóriák számára akarja kötelezővé tenni az átoltottságot, az elsők között a közigazgatásban dolgozókkal.



Lazio tartomány egészségügyi tanácsosa Alessio D'Amato kezdeményezte, hogy az intenzív osztályra kerülő oltásellenes betegekkel fizettessék meg a kezelési költségeket.



MTI