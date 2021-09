Feszültségek miatt felfüggesztették a bukaresti kabinet szerdai ülését

2021. szeptember 1. 16:03

A román kormánykoalíción belüli feszültség újabb jeleként felfüggesztették a bukaresti kabinet szerdai ülését, miután a liberális Florin Citu miniszterelnök a közepes koalíciós partner, az USR PLUS akarata ellenére napirendre akart tűzni egy helyi fejlesztési programot - adta hírül szerdán a román média.

A kormány hivatalosan azt közölte, hogy az őszi parlamenti ülésszak kezdése miatt szakították félbe az ülést, a kormánytagok közül ugyanis egyesek törvényhozók is, ezért a parlamentben kellett lenniük. A hivatalos közlés szerint a kormányülés este hét órakor folytatódik.

A román média szerint azonban a félbeszakítás valódi oka a kormány fő erejét képező Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a kisebb koalíciós partner, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) összeolvadása nyomán létrejött USR PLUS szövetség közötti nézeteltérés.

A felek között vita bontakozott ki az elmúlt hetekben az Anghel Saligny nevet viselő országos fejlesztési programról, amelynek értelmében a helyi önkormányzatok bevezethetik vagy bővíthetik víz- és gázvezeték-hálózatot, közművesíthetnek és közutakat fejleszthetnek. A liberálisok mellett a koalíció harmadik tagja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is támogatja a program elfogadását.

Az USR PLUS ellenzi, mert szerinte ennek a célja, hogy politikai alapon osztogassanak pénzt a polgármestereknek, ez pedig nem teszi lehetővé a közpénzek hatékony és átlátható elköltését. Az USR PLUS azt nehezményezi, hogy ehhez hasonló program a most ellenzékben levő szociáldemokraták idejében is működött, és a korrupció egyik forrása volt. Ezzel szemben a liberálisok és az RMDSZ szerint nemcsak egy bizonyos párt által vezetett helyi közösségeket, hanem valamennyit támogatna a kormány.

Dacian Ciolos, az USR PLUS egyik társelnöke a kormányülés felfüggesztése után elmondta, hogy szerinte a minisztereiknek nincs keresnivalójuk egy olyan kabinetben, ahol nem veszik figyelembe a véleményüket. Dan Barna, az USR PLUS másik társelnöke úgy vélte, hogy az előállt helyzet a kormánykoalíciós egyezség potenciális megsértését jelentheti, és reményét fejezte ki, hogy estig kompromisszumos megoldást találnak.

Elemzők szerint Citunak azért fontos, hogy elfogadja a kabinet már most ezt a programot, mert szeptember 25-én pártelnököt választ kongresszusán a PNL és a kormányfő lesz a fő kihívója Ludovic Orban jelenlegi pártelnöknek. Citu ezzel a programmal akarja a maga oldalára állítani a liberális helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Az elmúlt hetekben a bírák és ügyészek vizsgálatára hivatott speciális ügyészségi részleg felszámolása is éles vitákat váltott ki a kormánykoalícióban, ebben az esetben főleg az RMDSZ és az USR PLUS között alakult ki nézeteltérés, de a román média szerint ebben a kérdésben is egyetértés van a PNL és az RMDSZ között, amelyek a speciális ügyészség hatáskörét a legfőbb ügyészséghez helyeznék át, míg az USR PLUS csak a korrupcióellenes vádhatósághoz való visszahelyezését tartja elfogadhatónak.

Cristian Parvulescu politikai elemző a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: a liberálisok akár egy kisebbségi kormányzást is vállalhatnak az RMDSZ mellett, szerinte Citu ezért merte napirendre tűzni a fejlesztési programot az USR PLUS jóváhagyása nélkül. Ez utóbbi ugyanis ellenzékben is támogatná a kormány bizonyos projektjeit, mert az elemző szerint elképzelhetetlen, hogy a tavalyi parlamenti választásig magát rendszerellenes pártként meghatározó USR PLUS a jelenlegi ellenzéki szociáldemokratákkal vagy a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együttműködjön a parlamentben.

MTI