Tárt karokkal várják a migránsokat a britek

2021. szeptember 2. 00:36

Elképesztő mennyiségű bevándorló befogadására készül az Egyesült Királyság. A brit kormány hivatalos weboldalán jelentette be, hogy megkezdi a Szívélyes fogadtatás műveletet (Operation Warm Welcome), mely során húszezer afgán migránsnak biztosítja majd, hogy tartósan letelepedhessen, és új életet kezdhessen a szigetországban. Eközben az Európai Unióból érkező állampolgárok fogadtatása sokkal jegesebb, velük szemben az Egyesült Királyság bevezetett egy pontalapú bevándorlási rendszert.

Jelentős kormányközi erőfeszítések zajlanak Szívélyes fogadtatás művelet elnevezéssel annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyságba érkező afgánok megkapják azt a létfontosságú támogatást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy újjáépítsék életüket, munkát találjanak, továbbtanuljanak és beilleszkedjenek helyi közösségeikbe – olvasható a brit kormányzati oldalon.

Az új bevándorlási terv részeként a kormány úgy határozott, hogy az Egyesült Királyságba áttelepítési útvonalakon érkezők azonnali határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapnak. Most, szeptember 1-jén a belügyminiszter, Priti Patel bejelentette, hogy ez vonatkozik azokra az afgánokra is, akik együttműködtek a brit hadsereggel és az Egyesült Királyság kormányával Afganisztánban. „Ezzel életüket kockáztatták, ami azt jelenti, hogy most minden időkorlát nélkül tartózkodhatnak az Egyesült Királyságban.”

Mindemellett a brit kormány azt is bejelentette, hogy az afganisztáni áthelyezési és segélyezési politika értelmében az Egyesült Királyságba már áttelepített személyek ingyenesen jelentkezhetnek, hogy ideiglenes tartózkodási engedélyüket határozatlan idejűvé alakítsák át. „Ez bizonyosságot és stabilitást ad az afgánoknak, hogy életüket újjáépíthessék, korlátozás nélkül dolgozhassanak, és lehetőséget kapjanak arra, hogy a jövőben brit állampolgárságot kérjenek” – olvasható brit kormányoldalon.

A bejelentésben kifejtik azt is, hogy a migránsok befogadása mekkora kormányzati támogatással jár:

legalább 12 millió font (4,86 milliárd forint) a további iskolai helyek kiemelt fontosságúvá tételéhez;

további finanszírozás 300 egyetemi és posztgraduális ösztöndíjra az afgánok számára az Egyesült Királyság egyetemein, és a felnőttek ingyenesen is részt vehetnek az angolnyelv-tanfolyamokon.

3 millió font (1,22 milliárd forint) további egészségügyi finanszírozás annak érdekében, hogy az afganisztáni áttelepítési és segélyezési politika (ARAP) keretében érkező afgánok hozzáférhessenek az egészségügyi ellátáshoz és regisztrálhassanak a háziorvosnál, miután elhagyták a karantént;

ingyenes koronavírus elleni védőoltás azoknak az afgán bevándorlóknak, akik elfogadják;

5 millió font (2,02 milliárd forint) finanszírozás az angliai, walesi és skóciai tanácsok számára, hogy támogassák az ARAP-rendszeren keresztül az Egyesült Királyságba érkező afgánokat, és támogatást biztosítsanak az ingatlanok bérleti költségeinek fedezésére;

200 millió fontot (81,03 milliárd forint) az afgán polgárok letelepedési rendszerének (ACRS) első évi költségeinek fedezésére, amelynek célja 20 000 afgán befogadása.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a brit kormány legkevesebb 220 millió fontot (89,13 milliárd forint) szán az Afganisztán területéről érkező migránsok betelepítésére.

Ez a költség a következő években tovább nőhet, hiszen a 91 százaléka, ami az afgán bevándorlók letelepedését segítő rendszert hivatott finanszírozni, csupán egyetlen év költségvetése.

Az egyelőre kérdéses, hogy a brit kormány milyen ellenőrzéseknek veti alá az afgán bevándorlókat, hiszen az áttelepítés már megkezdődött és rohamléptekkel halad. A kormányzati tájékoztatás szerint már 700 migráns hagyta el a karantént Nagy-Britanniában.

Pedig nem árt a szigorú átvilágítás, Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka az afganisztáni kimenekítés után – mely során összesen 540 főt hoztak ki épségben az országból a magyar katonák – elmondta, más nemzetek mentőakciója alatt előfordult, hogy egy kimenekített (vélhetően a menekültek közé beférkőzött tálib harcos) éppen a WC-ben szerelt fel robbanószerkezetet, amikor rátaláltak.

Szigorúbbak a követelmények az EU-val szemben

Miközben Boris Johnson miniszterelnök kormányzata migránsok tízezreit készül rövid idő alatt, feltétel nélkül befogadni, a Brexit óta az EU-s állampolgárok fogadtatása sokkal jegesebb.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió között 2020. december 31-én megszűnt a szabad mozgás, így a britek 2021. január 1-jén bevezettek egy pontalapú bevándorlási rendszert.

Ha egy uniós állampolgár – aki 2020. december 31. előtt nem az Egyesült Királyságban élt, és nem rendelkezik a kilépési megállapodás alapján jogokkal – január 1. után az Egyesült Királyságban szeretne tanulni vagy dolgozni, akkor meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. Át kell esnie bizonyos ellenőrzéseken, többek között a bűnügyi nyilvántartási ellenőrzésen – olvasható a brit kormány oldalán.

A turisták továbbra is ellátogathatnak az Egyesült Királyságba, vízum nélkül legfeljebb 6 hónapra, de ezen felül kemény határvonalat húztak meg az uniós polgárokkal szemben, melynek a lényege, hogy csakis a tanult, képzett munkaerő (egészségügyi dolgozó expressz elsőbbséggel) vagy az ösztöndíjas diák juthat át könnyen a határon.

Itt sem elég azonban a képzettség vagy az ösztöndíj, további feltételeket is támasztanak. Egy munkavállalónak például rendelkeznie kell a képesítésének megfelelő állásajánlattal egy a brit belügyminisztérium által jóváhagyott támogatótól, illetve B1-es szintű angolnyelv-tudással.

A diákok esetében is van egy komoly fenntartás, a nyelvtudáson túl a jelentkezőnek elegendő pénzzel kell rendelkeznie önmaga eltartásához és a tanfolyam kifizetéséhez, valamint igazolnia kell, hogy beutazásának tényleg az Egyesült Királyságban való tanulás a célja.

hirado.hu