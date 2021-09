Térdelni fog az angol válogatott a Puskás Arénában

2021. szeptember 2. 17:16

Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya megerősítette, hiába fütyülik ki csapatát még az angol szurkolók is azért, mert letérdelnek a mérkőzések előtt, a Magyarország elleni világbajnoki selejtezőn is így fognak tenni játékosai.

„Igen, letérdelünk, annak ellenére, hogy elképzelhető, kifütyülnek bennünket. De ha így lesz, akkor sem fogunk ujjal mutogatni a magyar szurkolókra azok után, ami a Wembley-ben történt az Olaszország elleni Eb-döntőn” – mondta az angol szövetségi kapitány a csütörtök esti Magyarország–Anglia labdarúgó világbajnoki selejtező előtti sajtótájékoztatón a St. George’s Parkban.

Ahogy arról korábban írtunk, kötegnyi kenőpénzzel, késsel fenyegetőzve jutottak be a Wembley-be az angol futballhuligánok.

Nyilatkozatával Gareth Southgate a példátlan szurkolói rendbontásra utalt, amelyet a finálé alatt és után az angol szurkolók követtek el. Azt is kiemelte, hogy az együttese számára a füttyszó nem lenne új keletű, hiszen még saját szurkolói tábora is füttyszóval jutalmazta őket.

„Az esetleges füttyszó nem lesz szokatlan a játékosainknak, hiszen június 7-én, Middlesbrough-ban is kifütyülték őket, ráadásul a hazai szurkolók, az Ausztria elleni felkészülési meccs előtt. Miközben még azt sem tudjuk, mi lesz az eredménye az UEFA-vizsgálatnak, amelynek célkeresztjében az Eb-döntőn mutatott szurkolói viselkedés áll. Akár stadionbetiltás is lehet belőle. Mindig is azt mondtam, hogy ne mutogassunk másokra, amíg a saját házunk táján nincs rend. Engem abban a szellemben neveltek, hogy ha valahol vendégeskedem, legyek mindig tisztelettudó” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

