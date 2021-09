Novák: több komoly esemény miatt hazánkra figyel a világ szeptemberben

2021. szeptember 3. 09:09

Szeptemberben Magyarországra figyel majd a világ a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, a Budapesti Demográfiai Csúcs és a vadászati kiállítás miatt, mert ezek az események sokak érdeklődését felkeltik - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Novák Katalin azt mondta: a demográfiai csúcsot 2015 óta kétévente rendezik meg, az esemény központjában az áll, hogy a demográfiai problémákat a tömeges bevándorlás helyett a családok támogatásával kell megoldani.



Magyarország erről jó példát tud mutatni, mert bár a legtöbbet költ a családok támogatására, jól teljesít a gazdaság, itt nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv, és 60 éves mélyponton van a válások száma - emelte ki.



Ismertette: idén nyolc állam- és kormányfői szintű meghívott van - Orbán Viktor mellett megszólal majd Mike Pence volt amerikai alelnök, Aleksandar Vucic szerb elnök, Janez Jansa szlovén, Mateusz Morawiecki lengyel, Andrej Babis cseh és Eduard Heger szlovák miniszterelnök, valamint Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja -, és sok tudós, gondolkodó, családokat képviselő civil szervezeteknél dolgozó is érkezik az eseményre.



Novák Katalin beszélt arról is: egy rendeletmódosítás értelmében minden köznevelési intézményben biztosítani kell, hogy legyen egy olyan ember, aki segíteni tud a diabéteszes gyermekeknek például inzulint beadni, vagy tudja, hogyan kell kezelni, ha a gyermek sokat mozog.



Erre a feladatra több mint ezer pedagógust képeztek ki, de akár az iskolai védőnők is részt vehetnek benne. A feladat ellátásért pluszjuttatás jár - mondta.



Tudatta azt is: a közétkeztetésben továbbá biztosítani kell, hogy azok, akiknek orvosilag igazolt igénye van a diétás étkezésre - például az ételallergiások, diabéteszesek -, megfelelő ételekhez jussanak. Ha pedig maguknak viszik az ételt, akkor gondoskodni kell a megfelelő hűtésről, melegítésről - tette hozzá Novák Katalin.

MTI