Koronavírus - Elhunyt egy beteg, 247 új fertőzöttet találtak Magyarországon

2021. szeptember 3. 09:18

Egy beteg meghalt és újabb 247 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 799 584 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 512 118-an már a második, 379 000-en pedig a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 813 040-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 061-re, a gyógyultaké 777 988-ra emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 4991. Kórházban 149 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 1874-en vannak, a mintavételek száma 6 606 051.



A delta vírusmutáns több európai országban és Magyarországon is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben. Ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.



Az iskolai oltásokat pénteken is folytatják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.



Hangsúlyozták, hogy a betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb - hívták fel a figyelmet.



Jelezték azt is, hogy a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, de annak sem késő, aki még nem tett így. A regisztrációs honlap és az internetes időpontfoglaló is folyamatosan nyitva van.



Ugyancsak az oltás felvételére kérik a még beoltatlan egyetemi hallgatókat és oktatókat.



A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten, de az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.



Emlékeztettek arra is, hogy lezárult a nemzeti konzultáció, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szólt. A kérdőíveket 1,191 millióan küldték vissza, az eredményeket a kormány a szokásos módon ismerteti majd.



Azt is jelezték, hogy az Európai Unión belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást - tartalmazza a közlemény.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (145 756) és Pest megyében (112 822) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 923), Győr-Moson-Sopron (44 683) és Hajdú-Bihar megye (42 750). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 835 fertőzöttel.



MTI