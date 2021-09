Rágalmazás miatt jogerősen elítélték Márki-Zay Pétert

2021. szeptember 3. 12:13

Jogerősen 200 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta pénteken a Szegedi Törvényszék Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) hódmezővásárhelyi polgármestert, mert a becsület csorbítására alkalmas tényt állított Lázár János (Fidesz) országgyűlési képviselőről.

A bíróság nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében mondta ki bűnösnek a politikust.



Lázár János magánvádlóként azért kezdeményezett eljárást Márki-Zay Péterrel szemben, mert a polgármester 2018 decemberében két építőipari cég, a Szeviép és a K-Art ügyében korrupcióval, bűncselekmény elkövetésével hozta őt összefüggésbe.



Lázár János a bíróság előtt úgy fogalmazott, természetesnek tartja, hogy a polgármester kritikával illeti politikai tevékenységét, de ennek vannak határai, nem vádolhatja őt bűncselekmény elkövetésével.



A Hódmezővásárhelyt korábban polgármesterként irányító Lázár János elmondta, ppp-konstrukcióban a K-Art Építészstúdió Kft. építette a helyi Balogh Imsi Sportcsarnokot, és a kiírt közbeszerzésen emellett vállalta a létesítmény 15 éves üzemeltetését. A 2008-as átadást követően gazdasági jellegű vita alakult ki az önkormányzat és a cégcsoport között a vállalkozás által kiállított számlák tartalma miatt, majd az önkormányzat 2011. szeptember 1-jével mondta föl a beruházó céggel a sportcsarnok üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződést.



A tanúként meghallgatott Kendi Imre közölte, a cégcsoport gazdálkodása a vita miatt ellehetetlenült, a K-Art Építészstúdió Kft.-t később fölvásárolták, majd több évvel később végelszámolással megszűnt, a cégcsoport két másik vállalkozását 2013-ban felszámolták.



A tárgyaláson Bakos Éva tanácsvezető bíró iratokat ismertetve közölte, a polgármestert a Szegedi Törvényszék korábban már két másik ügyben is jogerősen elmarasztalta nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt, és akkor 300 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta.



A tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, az ügyben a személyiségi jog sérelme állt szemben a véleménynyilvánítás szabadságával. A törvényszék az Alkotmánybíróság korábbi döntéseit alapul véve megállapította, Márki-Zay Péter közérdeklődésére számot tartó kérdésben nyilvánult meg, azonban valótlanul állította, hogy a sportcsarnokot kivitelező cég Lázár János miatt ment csődbe, hiszen azt tulajdonosai értékesítették, és csak 2019-ben szűnt meg végelszámolással. A bíróság a polgármester Szeviéppel kapcsolatos kijelentését Lázár Jánossal szemben megfogalmazott éles kritikaként értékelte.



A törvényszék döntésével - a bűncselekmény elkövetése óta bekövetkezett időmúlásra és a vádlott személyi körülményeire tekintettel - enyhített az első fokon kiszabott 400 ezer forintos pénzbüntetést.



Az ítélet kihirdetését követően Márki-Zay Péter újságíróknak "vérlázító koncepciós eljárásnak" minősítette az ügyben a Szegedi Járásbíróság által hozott elsőfokú ítéletet. Úgy fogalmazott, a törvényszék bár a védelem több indítványának is helyt adott és módosította a tényállást is, "végrehajtotta azt a politikai igényt", hogy őt bűnösnek mondják ki.

MTI