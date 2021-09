Planet Budapest 2021 – expó és világtalálkozó

2021. szeptember 3. 13:39

Fenntarthatóság témakörben még soha nem volt ilyen nagyságrendű rendezvény Közép-Európában, mint a Planet Budapest 2021 - Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó - hangsúlyozta Joó István, a rendezvény lebonyolításáért felelős kormánybiztos pénteken Budapesten a Keleti Pályaudvaron, ahol a MÁV a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM) együttműködve bemutatta a világesemény népszerűsítésére felmatricázott TAURUS mozdonyt.

A Planet Budapest 2021 - Fenntarthatósági Expót és Világtalálkozót Áder János köztársasági elnök fővédnöksége mellett november 29. és december 5. között rendezik meg a Hungexpo területén.



A kormánybiztos ismertette, hogy a Planet Budapest 2021 esemény négy tematika köré csoportosul, tudományos világtalálkozót, nagyszabású kongresszust szerveznek, több mint 180, visegrádi országokból érkező vállalat mutatja be a fenntarthatóságot elősegítő termékeit, szolgáltatásait, a nagyközönségnek pedig bemutatják, hogy mit tehetnek a fenntarthatóságért a mindennapokban. A jövő hősei elnevezésű program a 10-16 éves fiatal korosztálynak szól, ahová az egész Kárpát-medence területéről jelentkezhetnek osztályok, diákcsoportok a részvételre.



Kiemelte, a Planet Budapest 2021 rendezvényen mintegy 160 általános és középiskolai csoportot látnak vendégül, 4680 fiatal diák ismerheti meg a fenntarthatóság témakörét.



A kormánybiztos kitért arra, sokat tesznek azért, hogy a rendezvény megközelíthetősége is környezetbarát legyen.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, 2021 a vasút éve Európában, ez is lehetőséget ad a fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozására, hiszen az üvegházhatású gázok kibocsátásának negyedéért a közlekedés felel, ehhez a vasút mindössze egy százalékkal járul hozzá.



A MÁV elnök-vezérigazgatója kijelentette, vasúton kell utazni és árut szállítani ahhoz, hogy el lehessen érni az Európai Unió azon a célját, hogy 2050-re 90 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a MÁV-Start jegyein pontosan látható, hogy a vasút választásával az utas mennyi szén-dioxidot spórolt meg az egyéni közlekedéssel szemben.



Homolya Róbert hangsúlyozta azt is, fontos, hogy minél több villamosított pálya legyen az országban. Megemlítette, hogy folyamatos a dekarbonizáció a MÁV és a Volán fejlesztéseinél.



A MÁV tájékoztatása szerint a bemutatott TAURUS mozdony mellett a fenntarthatósági világeseményt további két TRAXX mozdony is hirdeti majd az év végéig. A TAURUS mozdony a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Győr-Sopron/Szombathely és a Budapest-Miskolc-Hidasnémeti vonalon közlekedik.

MTI