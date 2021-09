Zsigó: Gyurcsány és Karácsony megszüntetné a családtámogatásokat

2021. szeptember 3. 15:35

Megszüntetné a 13. havi nyugdíjat és a családtámogatásokat Gyurcsány Ferenc DK-elnök és Karácsony Gergely főpolgármester, ha a baloldal ismét hatalomra kerülne a Fidesz szóvivője szerint.

Zsigó Róbert a Fidesz-KDNP Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíciójának bajai aláírásgyűjtő helyszínén fontosnak nevezte, hogy mindenki emlékezzen: a baloldal egyszer már eltörölte a 13. havi nyugdíjat és a családtámogatásokat.



Gyurcsány Ferenc 2005-ben jelentette be, hogy eltörlik az egy- és kétgyerekes családok adókedvezményét, csökkentik a családtámogatásokat, a baloldali kormány pedig 2009-ben nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely alapján elvették a 13. havi nyugdíjat. A javaslatot Gyurcsány Ferenc, valamint az MSZP és az SZDSZ összes képviselője megszavazta - tette hozzá.



Magyarország Európa élvonalában van a családtámogatások tekintetében, hiszen elérhető a csok, számos családi adókedvezmény, autóvásárlási és otthonfelújítási támogatás, ráadásul megkezdődött a 13. havi nyugdíj visszaépítése, és újra lesz nyugdíjprémium-fizetés is - mondta Zsigó Róbert.



"Ne hagyjuk, hogy Gyurcsány Ferenc újra hatalomra kerülve mindezt elvegye! Éppen ezért írjuk alá minél többen a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíciót! Mutassuk meg a baloldalnak, hogy sokan vagyunk, akik nem kérünk a múlt embereiből és Gyurcsány kudarcos politikájából!" - fogalmazott a szóvivő.



A Fidesz és a KDNP szerdán kezdett aláírásgyűjtést az ország 300 pontján - jelentette be a petíció indulásakor Hollik István, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója. Közölte: meg szeretnék mutatni: sokan vannak, olyanok, "akik nem kérnek még egyszer a kudarcos Gyurcsány-korszakból".



MTI