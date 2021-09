A gyurcsányi politika soha nem becsülte meg a rendvédelmi dolgozókat

2021. szeptember 3. 15:55

A Fidesz értékelése szerint Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje hiába próbálja megtéveszteni az embereket, mert a "Gyurcsány-féle baloldal" nem változott, soha nem becsülte meg a rendvédelmi dolgozókat.

"Gyurcsány felesége hiába próbál megtéveszteni, ők soha nem becsülték meg a rendvédelmi dolgozókat" - írta a Fidesz Dobrev Klára és Vadai Ágnes, DK-s képviselő pénteki nyilatkozatára reagáló közleményében.



A kormánypárt szerint 2010 előtt tudatosan leépítették a rendvédelmi szerveket, több ezer rendőr és katona hiányzott az országból, mert nem kaptak sem anyagi, sem erkölcsi megbecsülést.



A "Gyurcsány-féle baloldal" azóta sem változott, az elmúlt években többször provokálta a rendőröket és nyíltan rájuk is támadtak - tette hozzá a Fidesz.



A közleményben hangsúlyozták, a Fidesz-KDNP ezért is mondja, hogy nem térhet vissza a múlt: "Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!"



A kormánypárt közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy 2010 óta több mint duplájára nőttek a rendvédelemre, valamint a bérekre fordított kiadások, és a kormány bevezette a fegyverpénzt is.



"A Fidesz Gyurcsányékkal ellentétben büszke, hogy Magyarországnak olyan rendőrei vannak, akik képesek garantálni a mindennapok biztonságát, és megvédik a határokat a tömeges migrációtól" - írta a Fidesz.



MTI