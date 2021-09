Londoni elemzők: elérheti a 7 százalékot a magyar gazdaság idei növekedése

2021. szeptember 3. 18:20

Londoni makrogazdasági elemzők friss előrejelzése szerint elérheti a 7 százalékot a magyar gazdaság idei egész éves növekedési üteme.

A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja pénteken bemutatott új regionális prognózisában felidézte, hogy a magyar gazdaság az elemzői konszenzust lényegesen meghaladó, 17,9 százalékos éves összevetésű növekedést produkált a második negyedévben.



A Morgan Stanley londoni elemzői előzetesen azzal számoltak, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) 16 százalékkal emelkedik a tavalyi azonos negyedévhez képest.



A ház szakértői pénteki helyzetértékelésükben közölték: a vártnál erőteljesebb második negyedévi GDP-bővülés és a továbbra is kedvező növekedési kilátások alapján 7 százalékra - vagyis jóval a 6,1 százalékos GDP-növekedést valószínűsítő konszenzusos várakozás fölé - emelték a magyar gazdaság idei egész éves növekedésére szóló előrejelzésüket.



A Morgan Stanley londoni elemzői hangsúlyozták, hogy új előrejelzésük a Magyar Nemzeti Bank prognózisát is jelentősen meghaladja, az MNB ugyanis jelenleg 6,2 százalékos idei egész éves növekedéssel számol a magyar gazdaságban.



A Morgan Stanley előrejelzése ugyanakkor 2022-re már mérsékeltebb, 3,6 százalékos éves magyar GDP-növekedést valószínűsít, elsősorban éppen a magasabb idei bázis miatt, de azért is, mert a cég várakozása szerint a magyar gazdaság növekedése közelít a koronavírus-járvány előtti hosszabb távú pályákhoz, és ez is várhatóan a kilábalás ütemének lassulását okozza jövőre.



A ház a jelenlegi növekedési környezetben azzal számol, hogy a tizenkét havi magyarországi infláció 5 százalékon tetőzik novemberben.



A Morgan Stanley londoni elemzői ennek figyelembevételével további monetáris szigorítást várnak az MNB részéről a következő hónapokban, és jelenlegi előrejelzésük az, hogy a magyar jegybank alapkamata 2,10 százalékon tetőzik a mostani szigorítási ciklusban.



A magyar gazdaságban más nagy londoni házak is erőteljes idei éves növekedéssel számolnak legfrissebb előrejelzéseikben, ám a Morgan Stanley pénteken ismertetett, felülvizsgált prognózisa eddig a legderűlátóbb.





A Standard & Poor's globális pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings) a minap változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű államadósság-kötelezettségeinek "BBB/A-2" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát, és a döntéshez fűzött indoklásában közölte: 6,1 százalékot elérő idei egész éves reálnövekedésre számít a magyar gazdaságban, feltételezve, hogy a koronavírus-fertőzések száma nem kezd ismét gyorsan emelkedni.



Az S&P londoni elemzőinek várakozása szerint a magyar hazai össztermék értéke már az idén ismét elérheti a koronavírus-járvány előtti szintet.



Egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings nemrégiben ugyancsak megerősítette Magyarország devizában fennálló hosszú lejáratú államadósság-kötelezettségeinek "BBB" szintű, stabil kilátású osztályzatát, és ennek indoklásában közölte: várakozása szerint a magyar GDP-érték az idén 6,5 százalékkal, 2022-2023-ban évi átlagban 4,8 százalékkal növekszik reálértéken számolva.





A Fitch londoni elemzői kiemelték, hogy az általuk várt növekedési ütemek jelentősen meghaladják a magyar gazdaság növekedési potenciálját.

MTI