Futball – Dvali és Boli sem szerepel a Ferencváros keretében

2021. szeptember 3. 19:10

Többek között Lasha Dvali és Franck Boli sem tagja a csoportkörre készülő Ferencváros keretének a labdarúgó Európa-ligában.

Stöger – fradi.hu

A névsor pénteken vált hivatalossá, és a fradi.hu-n olvasható közlemény szerint Peter Stöger vezetőedző a szakmai stábbal közösen döntött a keret összetételéről.



"Néhány játékost ki kellett hagynunk, hiszen korábban vagy jelenleg sérüléssel bajlódtak, igaz ez például Lasha Dvalira is" - indokolt az 55 éves osztrák szakember, aki úgy fogalmazott, Boli mellőzésére több okuk is volt.



"Voltak vele problémák a múltban, ezekről beszéltünk is egymással, de a múlt hétvégén ismét gond volt vele, ezt követően pedig úgy döntöttünk, hogy nem lehet tagja a csoportkörre benevezett keretnek" - mondta Stöger, és hangsúlyozta: "mindenkinek a Ferencvárosért kell dolgoznia, a legfontosabb a csapategység".



A Ferencváros szeptember 16-án, a Bayer Leverkusen vendégeként kezdi meg a szereplést az El csoportkörében.

A Ferencváros El-kerete a csoportkörre:



kapusok:

Bogdán Ádám, Dibusz Dénes

védők:

Miha Blazic, Botka Endre, Marijan Cabraja, Eldar Civic, Csontos Dominik, Adnan Kovacevic, Samy Mmaee, Henry Wingo

középpályások:

Somália, Zeljko Gavric, Aissa Laidouni, Stjepan Loncar, Szánthó Regő, Vécsei Bálint, Kristoffer Zachariassen

támadók:

Ryan Mmaee, Róbert Mak, Tokmac Nguen, Myrto Uzuni, Oleksandr Zubkov

MTI