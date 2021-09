Dubaji Világkiállítás - A magyar pavilon a legkülönlegesebbek között

2021. szeptember 3. 19:59

Az online elérhető városkalauz, a Time Out Dubai a világkiállítás 15 legizgalmasabb épülete közé válogatta a magyar pavilont - közölte a magyar részvételt szervező Expo 2020 Magyarország Nkft. az MTI-vel.

A közlés szerint újságírók 135 épület közül választották ki azt a 15-öt, amelyek szerintük a legkülönlegesebbek lesznek az expón.



Az exkluzív listában élő esőerdőt, "hósátrat" és kiterjesztett valóságot is felvonultató országpavilonokat találni. Ebben az erős mezőnyben kapott helyet a Magyarország vízkincseit eddig soha nem látott módon bemutató magyar pavilon is.



A városkalauz cikke felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon több termálvizes forrás található, mint Európa bármely más országában és ez alkotja az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt pavilon fő tematikáját.



A látogatók egy interaktív kiállításon keresztül ismerkedhetnek meg Magyarország unikális vízkészleteivel, gyógyvizeivel, fürdőkultúrájával és balneológiájával.



A pandémia miatt egy évvel elhalasztott Dubaji Világkiállítást október 1. és 2022. március 31. között rendezik meg az Egyesült Arab Emirátusokban fokozott egészségügyi intézkedések mellett. A fél évig tartó eseményre 25 millió látogatót várnak a szervezők.

A magyar pavilont az Ybl-díjas Csernyus Lőrinc tervezte, a kiváló építész Makovecz Imre mellett tanulta a szakmát.

