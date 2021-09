A FIFA-hoz fordul az angol szövetség a magyar szurkolókat följelentve

2021. szeptember 3. 23:13

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) a nemzetközi szövetséghez (FIFA) fordul a csütörtök esti magyar-angol (0-4) világbajnoki selejtezőn tapasztalt rasszista szurkolói incidensek miatt.

Az Európa-bajnoki döntős angol válogatott játékosai ellenséges légkört tapasztaltak a telt házas Puskás Arénában rendezett mérkőzésen. Elmondásuk szerint a hazai drukkerek gúnyosan adtak hangot a nemtetszésüknek, amikor a vendégcsapat játékosai rasszizmus ellenes gesztusként féltérdre ereszkedtek a kezdés előtt, majd a gólok után műanyag poharakat és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára, illetve rasszista rigmusokat énekekeltek.



A brit ITV és a Sky Sports televíziók riporterei azt állították, láttak és hallottak olyan magyar szurkolókat, akik majomhangok utánzásával gúnyolták a színesbőrű Raheem Sterlinget és Jude Bellinghamet, sőt a Sky Sports felvételeket is mutatott az egyik ilyen nézőről.



Gareth Southgate szövetségi kapitány és Harry Kane csapatkapitány is elmondta, nem voltak tanúi rasszista incidenseknek, de ha mégis történtek ilyenek, az teljesen elfogadhatatlan, és büntetést érdemelnek.



Az FA rendkívül kiábrándítónak nevezte a történteket, és közölte, felkéri a FIFA-t, hogy vizsgálja ki az ügyet.



A Kick It Out rasszizmusellenes szervezet úgy fogalmazott, "megdöbbentő volt látni néhány magyar szurkoló viselkedését".



Tony Burnett igazgató elmondta, támogatják az angol játékosokat és a szakmai stáb tagjait, akik ismét erőteljesen és becsületesen felléptek a rasszizmussal szemben, aminek nincs helye a sportágban és a társadalomban.



"Nem ez az első ilyen eset Magyarországon, ezért felkérjük a FIFA-t, hogy sürgősen vizsgálja ki ezt az ügyet. A tetteseket felelősségre kell vonni, és lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ehhez hasonló jelenetek ne ismétlődjenek meg" - szögezte le.



Boris Johnson brit miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: "teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenvedniük Magyarországon". A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".

A brit miniszterelnököt Schmidt Mária történész igazítja el a Gondolában is közölt nyílt levelében.

Robert Buckland igazságügyi miniszter szintén elítélte, és "mélyen lehangolónak" nevezte a rasszista magatartást.



"Azt az üzenetet kell továbbítanunk, hogy a rasszizmusnak nincs helye a sportban, nincs helye a társadalmunkban" - tette hozzá.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott egy videófelvételt, amely akkor készült, amikor az angol szurkolók kifütyülték az olasz himnuszt a Londonban rendezett júliusi Európa-bajnoki döntő előtt.



"Az angol játékosok panaszkodnak a tegnapi ellenséges budapesti hangulat miatt. Az alábbi felvétel a Wembleyben készült az Eb-döntő előtt. Az olasz himnusz alig hallható az angol szurkolók füttykoncertje közepette. Akkor is nyilatkoztak vajon hasonlókat?" - tette fel a kérdést Szijjártó.



A FIFA - csütörtöki közleménye szerint - "határozottan elutasítja a rasszizmus és az erőszak minden formáját, és egyértelműen a zéró tolerancia elvét képviseli az ilyen magatartással szemben a labdarúgásban".



A nemzetközi szövetség illetékesei hozzátették, hogy "meg fogják tenni a megfelelő intézkedéseket", amint megkapják a mérkőzéssel kapcsolatos jelentéseket.



A nemzetközi szövetség előírásai szerint pontlevonással, zárt kapus mérkőzésekkel, sőt kizárással is büntethetik a magyar csapatot.



A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közleménye kiemeli: a Puskás Arénába kilátogató 60 ezer szurkoló döntő többsége sportszerűen, a magyar válogatottat biztatva drukkolt még akkor is, amikor már vesztésre állt a csapat.



"Éppen az ő védelmükben van szükség a rendbontók beazonosítására és szigorú megbüntetésére. A pályára lépő, a fénygránátot és a poharakat bedobó szurkolók azonosítása zajlik. Ellenük megteszi a rendőrségi feljelentést az MLSZ" - írták a szövetség honlapján.



A közlemény szerint az esetleges pénzbüntetést polgári peres eljárás keretében az MLSZ az elkövetőkre hárítja, emellett a sportrendezvényekről történő kétéves kizárásra számíthatnak az eljárás végén.



Az európai szövetség (UEFA) júliusban három zárt kapus mérkőzésre - az egyiket két év próbaidőre felfüggesztve - büntette a magyar válogatottat, mert drukkerei diszkriminatív magatartást tanúsítottak a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság három csoportmeccsén.

MTI; Gondola