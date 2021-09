Félezer cserkész önkénteskedik az Eucharisztikus Kongresszuson

Már tavaly is készültek a cserkészek arra, hogy önkéntesként részt vegyenek az eucharisztikus kongresszus lebonyolításban, a rendezvény tavalyi elhalasztás után is töretlen maradt a lelkesedésük.

– A hét minden napján kint leszünk az eseményeken, minden negyedik önkéntes cserkész lesz, összesen kétezren segítenek, ebből 500-550 cserkész – nyilatkozta lapunknak Tóth Márton a CserkészekNEK önkéntes csapat kommunikációs vezetője. A cserkészek őrsökben és rajokban szerveződnek, ezáltal könnyen vezérelhetőek, bevethetőek lesznek. Ők fogják működtetni a Mandulavirág munkacsoportot, ami a fogyatékkal élő vendégeket fogja segíteni a kongresszuson, de vannak cserkészek a biztonsági rajban is, akik közvetve a TEK-kel fognak együttműködni. Lesz még egészségügyi raj is, ezen kívül kisebb munkacsoportok, és vezényelhető önkéntesek segítik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítását.

Másodszor rendez ilyen világméretű keresztényi eseményt Budapest, 1938-ban is itt szervezték az Eucharisztikus Kongresszust. – A második világháború előestéjén szervezték az előző alkalmat, a cserkészmozgalom pedig akkor is az egyik legnagyobb ifjúsági szerveződés volt Magyarországon. Azon a kongresszuson is rengeteg cserkész vett részt, hozzánk hasonlóan önkéntesen segítették a szervezők munkáját – emlékeztetett a kommunikációs vezető. – Az akkori cserkészek feladata hasonló volt a mostanihoz: kísérték az utasokat, fogadták őket például a Keleti pályaudvaron, vitték a poggyászaikat, együttműködtek a csendőrökkel – mesélte Tóth Márton. – Hasonló felkérést kaptunk most is, hogy ezt a hagyományt folytassuk – tette hozzá.

– Másfél éves munka van a most kezdődő egy hét mögött, a toborzástól a felkészülésen át a felelősségvállalásig – tette hozzá Tóth Márton, aki szerint ez a szolgálat lelki ráhangolódást is igényelt. A legnagyobb lélegzetvételű események a hétvégén lesznek.

Szombaton és vasárnap sok ezer ember lesz az utcán, a pápai misére 80-100 ezer vendéget várnak. – Fontos feladatunk lesz az emberek koordinálása, információs pontok működtetése vagy épp a sorfalak felállítása – magyarázta a cserkészvezető.

A Ferenc pápa által tartott szentmise előtti napon, szombaton a Margitszigeten az egyház élő valósága is megmutatkozik, itt a cserkészet mint az ország legnagyobb ifjúsági szervezete is képviseltetni fogja magát. Délután öt órától már kezdődik az Erdő Péter által celebrált szentmise, mely előtt a konstantinápolyi pátriárka, I. Bartholomaiosz is beszédet mond. Az ezt követő körmeneten pedig – ahogy 1938-ban is – a cserkészek fognak égő fáklyákkal sorfalat állni, és gyertyákat osztogatni a felvonulóknak. – A szolgálat alatt végig egyenruhában leszünk. Ez azért is szimbolikus, mert nem csak a Magyar Cserkészszövetség tagjai fogják alkotni a CserkészekNEK csapatot, határon túlról is érkeznek cserkésztestvérek – mondta Tóth Márton.

– A cserkész híven teljesíti a kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik – idézte a cserkésztörvény második pontját a vezető. Szerinte ez foglalja össze leginkább, mit jelent az egyhetes önkéntes munka a több mint félezer cserkésznek. Tóth Márton arra is kitért, hogy a világból több helyről, például a tengerentúlról is érkeznek résztvevők, de mindannyian magyar cserkészekként lesznek jelen és adnak hírt a világ cserkészeinek.

Emlékeztetett, hogy a mozgalom világszerte csaknem 50 milliós taglétszámmal működik.

A cserkészek közül bárki jelentkezhetett önkéntes segítőnek, a NEK titkársága jelölte ki a 16 éves korhatárt. A cserkészönkéntesek közül 350-en a 16-26 éves korosztályból kerültek ki, de sikerült megszólítani az idősebb testvéreket is, akik szintén nagy örömmel jelezték részvételüket.