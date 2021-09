Iohannis felszólította az USR PLUS-t, hogy folytassa a párbeszédet

2021. szeptember 4. 16:40

Klaus Iohannis román államelnök felszólította szombaton a kormánykoalícióból kilépni készülő USR PLUS-t, hogy folytassa a párbeszédet koalíciós partnereivel, és vizsgálja felül a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ellenzéki párttal kötött szövetségét, amivel "megsértette szavazóit".

Iohannis egy közösségi oldalon tett bejegyzésben fejtette ki, hogy szerinte az USR PLUS elárulta azokat a szavazókat, akik a tavaly decemberi parlamenti választáson jobbközép kormánytöbbséget és az ország fejlesztését akarták, utalva ezzel arra, hogy az USR PLUS pénteken az AUR-ral közösen terjesztett be bizalmatlansági indítványt saját kormánya ellen. Iohannis emlékeztetett, hogy az ellenzéki AUR nem tartja tiszteletben a nyugati értékeket, és Románia euroatlanti érdekeivel ellentétes nézeteket vall.

"Azáltal, hogy saját kormányuk ellen bizalmatlansági indítványt terjesztett be az AUR-ral közösen, az USR PLUS visszafordíthatatlanul hitelét vesztette a románok és a saját választóik előtt" - olvasható az elnök üzenetében, aki szerint a koalíció felbontása és a kormány reformcsomagjának a kompromittálása súlyos gazdasági és társadalmi válságba sodorhatja az országot.

Az elnök szerint elengedhetetlenül szükséges a helyi közösségek fejlesztése, és szerinte az USR PLUS nem akadályozhatja meg az erre irányuló terveket pusztán saját önző politikai játszmája érdekében.

"Arra kérem az USR PLUS-t, hogy mérlegelje alaposan, milyen következményekkel jár az AUR-ral való társulás, vessen véget a felelőtlen politikai akcióknak, tartsa tiszteletben választóinak az akaratát és térjen vissza a párbeszéd asztalához, hogy életképes és racionális megoldást találjanak a koalíciós partnereikkel, és feloldják a jelenlegi patthelyzetet" - olvasható az elnök üzenetében.

Ionut Mosteanu, az USR PLUS szóvivője szombaton az elnök üzenetére reagálva azt kifogásolta, hogy Iohannis nem tett lépéseket időben a válság kezelésére. Úgy vélte, hogy az államfőnek már szerdán aktívan bele kellett volna avatkoznia a rendezésbe, vagy legalább csütörtökön, amikor Florin Citu liberális miniszterelnök leváltotta Stelian Ion igazságügyi minisztert, vagyis még akkor, amikor az elnök még nem írta alá a leváltásáról szóló rendeletet. Mosteanu szerint Iohannisnak akkor kellett volna magához hívnia a feleket, hogy eleget tegyen az alkotmány által rögzített közvetítői hatáskörének.

Dan Barna és Dacian Ciolos, az USR PLUS társelnökei már pénteken elmondták, hogy Iohannis nem válaszolt telefonhívásaikra, hiába próbáltak megbeszélést kérni tőle.

A román parlament két házának együttes házbizottsága szombaton sem tudta megtartani ülését, mivel nem volt határozatképes a pénteki, késő esti sikertelen próbálkozás után. Ennek a testületnek kell döntenie arról, hogy milyen ütemterv szerint tűzi napirendre a törvényhozói testület a bizalmatlansági indítványt. Legközelebb várhatóan hétfőn ül össze a grémium.

Péntek este sikertelenül értek véget a hárompárti koalíciós tárgyalások, miután az USR PLUS Florin Citu liberális miniszterelnök leváltását kérte, a liberálisok azonban nem voltak hajlandók teljesíteni ezt a kérésüket. A kormányválság szerdán robbant ki, amikor Citu leváltotta az USR PLUS igazságügyi miniszterét, aki akadályozta egy országos helyi fejlesztési program elfogadását, amit a kormány időközben pénteken délután elfogadott a közepes koalíciós partner minisztereinek távollétében.

Az USR PLUS a sikertelen koalíciós tárgyalások után jelentette be, hogy a kormány megbuktatására irányuló bizalmatlansági indítványt terjesztett be a parlamentben az AUR-ral együtt. Jelezték, továbbra is hajlandók tárgyalni a liberálisokkal és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) a koalíció fenntartásáról, de csak akkor, ha nem Citu lesz a miniszterelnök.

MTI