Több tucat kimenekített afgán akadt fenn az USA belbiztonsági átvilágításán

2021. szeptember 5. 11:15

Körülbelül százan szerepeltek a Washington által megfigyelt terrorgyanús személyek listáján, ezért őket nem engedték be az Egyesült Államokba. Az EU aggódik, hogy mi lesz az uniós országokban lévő amerikai bázisokon várakozó afgánok sorsa.

Többen is fennakadtak a belbiztonsági átvilágításon az Afganisztánból evakuált menekültek közül, mivel szerepeltek a Washington által megfigyelt terrorgyanús személyek listáján, ezért őket nem engedték be az Egyesült Államokba – számolt be róla az amerikai az NBC News portálja Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszterre hivatkozva. A hírcsatorna azt is megkérdezte a minisztertől, hogy mi történik azokkal az afgánokkal, akiket a tálibok hatalomátvétele után ugyan evakuáltak a közép-ázsiai országból, az USA-ba való belépést azonban megtagadták tőlük biztonsági okokra hivatkozva. Mayorkas erre azt felelte, Washington együtt dolgozik a nemzetközi szövetségeseivel az érintett személyek áthelyezésével kapcsolatban. Az NBC információi szerint egyébként nagyjából száz emberről lehet szó, és noha ezt egyelőre a hatóságok nem erősítették meg, de a feltartóztatottak közül a belbiztonsági szolgálat két embert tart akkora fenyegetésnek, hogy visszaküldik őket Koszovóba a vizsgálatok lezárultáig, és mindenki így fog járni, akinek az esetében hasonló aggályok merülnének fel. Koszovó azért merült fel a visszatelepítés helyszíneként, mert sokan nem egyenesen repültek Afganisztánból az Egyesült Államokba, hanem például a nyugat-balkáni országon, Kataron vagy Németországon keresztül.

Washington egyébként nagyon komolyan veszi a biztonsági kockázatok elkerülésének kérdését: több mint 400 szövetségi tisztviselőt és több száz biometrikus azonosításhoz használt eszközt utaztattak az említett tranzitországokba, hogy a tálibok által jelentett fenyegetésektől távol, de még az amerikai földön kívül vizsgálhassák át az Egyesült Államokba tartókat.

Németországba egyébként eddig már húsz olyan afgán érkezett a Kabulból induló, evakuálást végző járatokon, akiket már ismertek a német biztonsági szolgálatok. Ezt Horst Seehofer német belügyminiszter mondta pénteken. A bajor politikus hangsúlyozta, olyan emberekről van szó, akiket nem világítottak át megfelelően Kabulban. A német tárcavezető szerint vannak köztük erőszakos cselekmények elkövetéséért elítéltek, hamis okmányokkal utazók, és olyanok is, akiket már több éve kitoloncoltak Németországból. Hozzátette, hogy a bűnözőkön kívül többen ismertek a terrorelhárítási ügynökségek előtt is.

Az Army Times nevű amerikai katonai szakportál ugyanakkor közben arról írt: az Afganisztánból kimenekítetteket befogadó európai – Spanyolországban, Olaszországban és Németországban található – bázisok eddig összesen 38 ezer evakuáltat vizsgáltak át, közülük mindössze egy akadt fenn a teljes átvilágításon. Tod Wolters légierő tábornok csütörtökön újságíróknak azt is elmondta: ötvennyolc evakuáltnak volt szüksége másodlagos szűrésre, az őrizetbe vetteket ugyanakkor nem tekintik „nagy fenyegetésnek”. Az az egy személy, aki fennakadt az átvilágításon, Wolters tájékoztatása szerint megfelelő őrizetben van amerikai tisztviselőkkel, az átvizsgálásán pedig továbbra is dolgoznak.

Az Axios amerikai hírportál egyébként ezzel kapcsolatban megjegyzi: több ezer afgán várakozik jelenleg a spanyolországi, németországi és olaszországi amerikai bázisokon, ezek az országok pedig aggódnak, hogy Washington vajon elszállítja-e őket majd az Egyesült Államokba vagy esetleg otthagyja őket az adott uniós országban. Erről Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa személyesen beszélt az Axiosnak, hangsúlyozva: „valóban vannak aggodalmaink emiatt, a választ pedig tudni kellene, mielőtt újabb afgán menekültek betelepítését vállalnánk”.

Közben azonban a NATO pénteken arra figyelmeztetett, fennáll a lehetősége, hogy fegyveresek csatlakoznak az Afganisztánból menekülő migránsokhoz, ami tovább növelheti Európa és az Egyesült Államok biztonsági fenyegetését azután, hogy az észak-atlanti szövetség augusztus végével húsz év után elhagyta a közép-ázsiai országot. „Intézkedéseket léptettünk életbe ennek elkerülése érdekében, de mivel nagy számokról van szó a menekültek tekintetében, a kockázat fennáll” – mondta Stefano Pontecorvo, a NATO egy Afganisztánban szolgált magas rangú civil képviselője egy pénteki interjúban, utalva azokra a szélsőségesekre, akik menekülthullámot próbálják felhasználni a nyugati országokba való beszivárgáshoz.

MNO