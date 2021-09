Újra otthonra lelt Afganisztánban az al-Kaida

2021. szeptember 5. 12:59

Migráció és terrorizmus fenyegeti Európát az afganisztáni események miatt. Az amerikai csapatok kivonulását követően az al-Kaida aktivizálódhat Afganisztánban, ami fenyegetést jelent minden ország számára – hangzott el az M1 Híradójában.

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának docense az M1-en kiemelte: a tálibok nem szabadságharcosok és nem is változtak, most úgy érzik győzelmet arattak az USA és a Nyugat fölött is.

Besenyő János az amerikai csapatok kivonásáról azt mondta: Joe Biden amerikai elnök kapkodása komoly károkat okozott a szövetségesek szerint is.

"Az al-Kaida igazán sosem hagyta el Afganisztánt és a környező területeket mondhatnánk így. Ráadásul a tálibokat sem nevezném szabadságharcosnak, mint ahogy néhányan próbálják most őket beállítani, hogy szabadságharcosok, nem szabadságharcosok, és a terror-listáról sem vették le őket több európai ország és még el sem ismerték őket Afganisztán kormányának. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kérdés, hogy ez nyugat számára biztonsági kockázatot, kihívást jelent" – fogalmazott.

