Hátráltatják a Citu-kormány elleni bizalmatlansági indítvány megvitatását

2021. szeptember 6. 14:40

A kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) a házbizottsági ülés bojkottálásával hátráltatta hétfőn a Florin Citu liberális miniszterelnök által vezetett jobbközép kormány leváltását célzó bizalmatlansági indítvány napirendre tűzését Romániában.

Hétfőn immár harmadszor hívták össze az indítvány ismertetésének és megvitatásának menetrendjét meghatározni hivatott egyesített házbizottságot, a testület azonban ismét határozatképtelenné vált, miután a PSD és a PNL egyes törvényhozói kivonultak az ülésről.

Ludovic Orban liberális házelnök szerint a grémium a PSD nélkül is határozatképes maradt, tehát valójában Citut támogató párttársai akadályozták meg kivonulásukkal a bizalmatlansági indítvány napirendre tűzését, miután nem sikerült az általuk előterjesztett szabályossági óvással elérniük, hogy az indítvány megvitatását legalább két héttel halasszák el, amíg a parlament szabályzatfelügyelő szakbizottsága megvizsgálja, nem hamisak-e az bizalmatlansági indítványhoz mellékelt, online beküldött aláírások.

Az indítványt a koalíciós kormányban részt vevő, de Citu leváltását szorgalmazó USR-PLUS szövetség terjesztette be pénteken az ellenzékben lévő nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával. Az USR-PLUS azzal vádolta Citut, hogy nem tekinti egyenrangú félnek partnereit, és tiltakozásuk ellenére hoz fontos döntéseket. Miután hiába követelték, hogy a PNL más miniszterelnököt jelöljön, bizalmatlansági indítványt terjesztettek be saját kormányuk ellen, amelyhez az általuk is szélsőségesnek nevezett AUR támogatásával sikerült elegendő aláírást összegyűjteniük.

Az USR-PLUS szóvivője példátlan hatalmi visszaélésnek nevezte, hogy a nagy pártok "mondvacsinált ürügyekkel" meg akarják fosztani az USR-PLUS és AUR törvényhozóit alkotmányos joguk gyakorlásának - egy bizalmatlansági szavazás kezdeményezésének - lehetőségétől. A szóvivő szerint a PSD is felsorakozott a - PNL elnökségét megpályázó, és így az újrázni készülő Ludovic Orban PNL-elnökkel szembekerült - Florin Citu táborába és csak mímeli az ellenzékiséget.

Az AUR társelnöke szerint a nagy pártok azért próbálják az időt húzni, hogy Citut időközben megválaszthassák a PNL élére, vagyis ne szavazhasson a parlament a kormánybuktató indítványról a PNL szeptember 25-i tisztújító kongresszusa előtt.

A szociáldemokraták azt állítják: nemcsak Citut, hanem az egész jobbközép kormánykoalíciót le akarják váltani, és előrehozott választásokat akarnak. Marcel Ciolacu PSD-elnök szerint azonban az USR-PLUS "a rá jellemző arroganciájával" nem egyeztetett a PSD-vel kormánybuktató szándékáról, mégis elvárja támogatását. Ciolacu jelezte: a PSD távol akarja tartani magát a kormánypártok közti vitától és nem kizárt, hogy a PSD maga terjeszt be bizalmatlansági indítványt.

Ludovic Orban házelnök a házbizottság határozatképtelenség miatt felfüggesztett ülése után bejelentette: keddre ismét összehívja a testületet, hogy napirendre tűzzék az USR-PLUS és az AUR által beterjesztett bizalmatlansági indítványt.

Bukarestben azt követően alakult ki kormányválság, hogy Citu az USR-PLUS ellenkezése dacára, és a szövetség egyik miniszerét leváltva döntött a harmadik koalíciós partner, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett tízmilliárd eurós fejlesztési terv életbe léptetéséről.

MTI