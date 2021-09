Karácsony telefonon magyarázkodik a fővárosiaknak a dugók miatt

2021. szeptember 6. 14:45

Gazdátlannak érzik a fővárost a budapestiek. A városban közlekedési káosz uralkodik, a főpolgármester azonban az országos választási kampánnyal van elfoglalva. A XXI. Század Intézet elemzéséből az is kiderül, hogy Karácsony Gergely támogatottsága folyamatosan csökken, amit kétségbeesve igyekszik megállítani, azonban próbálkozásai rendre balul sülnek el – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta: Karácsony korábban egyfajta „teflonpolitikus” imázst vett fel, ami azt jelenti, hogy a botrányok nem érték őt el, lepattantak róla, de mára ez megszűnt.

Karácsony kampánycsapata is érzékeli, hogy a főpolgármester népszerűsége zuhanni kezdett, ezért csak ezen a héten mintegy 30 millió forintot költöttek Karácsony Facebook-hirdetéseire és elindult egy óriásplakát- és telefonos kampány is. Ez utóbbiban a főpolgármester „átmeneti kellemetlenségnek” nevezi a közlekedési káoszt és a hatalmas dugókat.

Karácsony ugyan telefonhívásaiban átmenetinek nevezi a káoszt, holott ez hónapok óta fennáll és nemcsak az autósokat, hanem a tömegközlekedőket is sújtja. A baloldali politikus álkommunikációt folytat, amikor azt mondja, hogy a budapesti beruházásokat kénytelenek voltak egyszerre elindítani. Ha a Lánchíd felújítását például nem halogatja, hanem a Tarlós István által előkészített beruházást elindítja, akkor nem lenne ennyire rossz a helyzet a fővárosban.

A baloldali előválasztási kampányban is gyászos teljesítményt nyújt Karácsony, hiszen már Dobrev Klára is népszerűbb nála a fővárosban. A főpolgármester kampánya kudarcot kudarcra halmozott és a budapesti dugók sem hajtják az ő malmára a vizet. A politikai akciói is rendre balul sülnek el, legutóbb az atlétikai vb megvétózását emlegette, holott erre nincs joga, ráadásul a közgyűlést sem tudta rávenni arra, hogy az ő akaratát hajtsák végre.

hirado.hu - M1