Baloldali előválasztás: az RTL is beszállt a buliba

Miközben az RTL Klub továbbra is hangoztatja „objektivitását” és „függetlenségét” a nyilvánosságban, úgy tűnik, éppen az ellenkezőjét bizonyítja politikai szerepvállalásával. Nemrég a Gyurcsány Ferenc vezette összefogás pártjai közös közleményben azt írták, a három baloldali miniszterelnök-jelölti vita közül kettőt éppen a német tulajdonban lévő kereskedelmi csatorna közvetít majd.

„A pártok ezúton is köszönik minden előválasztási vita megszervezésében részt vevő médiumnak, szervezetnek, egyesületnek, hogy ezeket az eseményeket megvalósítják, mert ezzel ők is segítik a Fidesz által kiüresített, lebutított közélet újratöltését” – áll a közlemény végén. Horn Gábor a Klikk TV Mélyvízben című műsorában azt mondta: – Az RTL a legnagyobb magyar televízió, a legszélesebb nézettséggel rendelkezik, és szerintem nagyon fontos gesztust tett – nem az ellenzék –, hanem a politika irányába, hogy ezt vállalta. Hatalmas lesz az érdeklődés a miniszterelnök-jelölti vitákra, főleg, miután az RTL Klub is beszállt a buliba – tette hozzá a Republikon Alapítvány elnöke.

Az RTL Klub politikai vállalása azért is tűnhet visszásnak, mivel a televíziós csatorna vezérigazgatója június 8-án azt nyilatkozta az Indexnek adott interjúban, hogy az RTL Magyarország nem politizál és nem is politizált.

– A jelenben is érvényes: mi nem politizálunk. Biztos akad, aki ennek örül, mások szomorúak lehetnek miatta, de mi nem veszünk részt közéleti vitákban. Két dolgot csinálunk: tájékoztatunk és szórakoztatunk. Nem a mi feladatunk alakítani a politikát, viszont formálni szeretnénk a világot, hiszen mi is a társadalom része vagyunk – mondta Vidus Gabriella a portálnak.

A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a kereskedelmi csatornához, azonban lapzártánkig nem válaszoltak. Többek között azt akartuk megtudni, miért vállalták el a közvetítést, egyértelműen jelezve politikai beállítottságukat, valamint minek tekinti a baloldali miniszterelnök-jelöltek vitájának közvetítését a kereskedelmi csatorna, ha nem politizálásnak.

A baloldali előválasztáson részt vevő jelöltek közötti összesen 32 vitát közvetít online a Gulyás Márton fémjelezte Partizán és a 444.hu. Előválasztási miniszterelnök-jelölti vitát az első forduló előtt az ATV-n, közben és a két forduló között pedig az RTL Klubon fognak közvetíteni.