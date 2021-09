Vb-selejtezők - Andorra ellen javítana a magyar válogatott

2021. szeptember 7. 09:41

A magyar labdarúgó-válogatott szerdán este, Andorra ellen, a Puskás Arénában zárja a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának szeptemberi körét.

Vereség Albánia ellen

Marco Rossi együttese egy esetleges fölényes győzelemmel jobb szájízzel zárhatná ezt az időszakot, miután előbb múlt csütörtökön hazai pályán 4-0-ra kikapott az Európa-bajnoki döntős angoloktól, majd vasárnap története során először vereséget szenvedett Albániától idegenben.



Az olasz szövetségi kapitánynak továbbra sincs könnyű dolga, mivel több meghatározó futballistájára sem számíthat: a kapus Gulácsi Péter egy ütközés után sérült meg Albániában, míg a védelem oszlopa, Willi Orbán sárga lapos eltiltás miatt kénytelen kihagyni az összecsapást. A válogatott csapatkapitányának, Szalai Ádámnak még az elbasani összecsapás előtt lett pozitív a koronavírustesztje és noha azóta már többször is negatív eredményt produkált, egyelőre nem lehet tudni, pályára léphet-e a Puskás Arénában.



Ott lehet ugyanakkor a gyepen Szoboszlai Dominik, aki külön kérte az RB Leipziget, hogy a harmadik összecsapásán is segíthesse a válogatottat, a német klub pedig engedélyezte ezt.



A 20.45 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője a szlovén Rade Obrenovic lesz.



Az I csoport rangadóján a százszázalékos angolok a lengyelek vendégeként lépnek pályára és ha nyernek, akkor négy fordulóval a vége előtt gyakorlatilag bebiztosítják világbajnoki szereplésüket.



A csoportból az első helyezett jut ki a 2022-es, katari vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért. A magyar válogatottnak a pótselejtezőre még akkor is van esélye, ha a második helyet sem sikerül megszereznie, mivel tavaly ősszel megnyerte a kvartettjét a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Az NL-ből ugyanis a két legjobb olyan csoportgyőztes csatlakozik a pótselejtező mezőnyéhez, amely a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fennmaradó helyekért.

Európai világbajnoki selejtezők, 6. forduló: I csoport:

MAGYARORSZÁG-Andorra, Puskás Aréna 20.45

Lengyelország-Anglia, Varsó 20.45

Albánia-San Marino, Elbasan 20.45

A tabella:

1. Anglia 5 5 - - 17- 1 15 pont

2. Lengyelország 5 3 1 1 18- 7 10

3. Albánia 5 3 - 2 5- 6 9

4. Magyarország 5 2 1 2 10- 9 7

5. Andorra 5 1 - 4 3-12 3

6. San Marino 5 - - 5 1-19 0

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 25.):

Anglia-San Marino 5-0 (3-0)

Andorra-Albánia 0-1 (0-1)

Magyarország-Lengyelország 3-3 (1-0)

2. forduló (március 28.):

Lengyelország-Andorra 3-0 (1-0)

Albánia-Anglia 0-2 (0-1)

San Marino-Magyarország 0-3 (0-1)

3. forduló (március 31.):

Andorra-Magyarország 1-4 (0-1)

Anglia-Lengyelország 2-1 (1-0)

San Marino-Albánia 0-2 (0-0)

4. forduló (szeptember 2.):

Magyarország-Anglia 0-4 (0-0)

Lengyelország-Albánia 4-1 (2-1)

Andorra-San Marino 2-0 (2-0)

5. forduló (szeptember 5.):

San Marino-Lengyelország 1-7 (0-4)

Albánia-Magyarország 1-0 (0-0)

Anglia-Andorra 4-0 (1-0)

A csoport további programja:

7. forduló (október 9.):

Andorra-Anglia

Magyarország-Albánia

Lengyelország-San Marino

8. forduló (október 12.):

Albánia-Lengyelország

Anglia-Magyarország

San Marino-Andorra

9. forduló (november 12.):

Andorra-Lengyelország

Anglia-Albánia

Magyarország-San Marino

10. forduló (november 15.):

Albánia-Andorra

Lengyelország-Magyarország

San Marino-Anglia



