Vádat emeltek egy vezető beosztású NAV-os ellen korrupció miatt

2021. szeptember 7. 11:02

A Központi Nyomozó Főügyészség vezető beosztású személy által az előnyért hivatali kötelességét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat hét, köztük egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) vezető beosztásban dolgozó ember ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, az egyik vádlott az APEH-nél adóellenőrként, később a NAV-nál különböző beosztásokban - 2018-ig egy regionális bűnügyi igazgatóságon osztályvezetőként - közszolgálati jogviszonyban állt, míg a többi vádlott cégek ügyvezetői voltak.



A vádirat szerint a két vádlott egy harmadik társukkal 2017 környékén abban állapodott meg, hogy a könyvelési szolgáltatást nyújtó céggel kapcsolatban álló vállalkozóknak pénzért felajánlják, hogy a NAV-nál indult és őket érintő eljárásokról adatokat szolgáltatnak és szükség esetén azokat számukra kedvezően befolyásolják.



A megállapodásról később egy újabb személy is tudomást szerzett, és később ezen vádlott is vállalta - további, az eljárás során ismeretlenül maradt vállalkozók irányába - a korrupciós kapcsolatrendszerben a közvetítői tevékenységet.



A vádlottak valamennyien szabadlábon védekeznek, közülük többen beismerő vallomást tettek, hivatali jogviszonya a korábbi osztályvezetőnek már nem áll fenn - írták.



A vádiratában a főügyészség - egyebek mellett - arra tett indítványt, hogy a bíróság ítéljen öt vádlottat letöltendő börtönbüntetésre, és rendeljen el vagyonelkobzást (többnyire milliós nagyságrendben) azon terheltek esetében, akik a bűncselekmények elkövetésével gazdagodtak.



A nyomozó főügyészség az ügyben tartott kutatások során az okiratokon, adathordozókon, készpénzen kívül engedély nélkül tartott lőfegyvert, lőszereket és egy hangtompítót is lefoglalt, amely bűncselekmény elkövetése miatt az egyik vádlottat időközben felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélték - áll a közleményben.



MTI