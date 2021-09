Már Leverkusenbe is mehetnek a Fradi szurkolói a jövő héten

2021. szeptember 7. 12:32

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a jövő héttől ismét engedélyezi a vendégszurkolók jelenlétét a stadionokban a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és az Európa-konferencialiga csoportmérkőzésein.

magyarnemzet.hu

Jó hír a ferencvárosi szurkolóknak: ha korlátozott számban is, de ott lehetnek a csapat idegenbeli meccsein is az Európa-liga csoportkörében. Az UEFA ugyanis úgy döntött, feloldja a tilalmat, és a vendég drukkereknek az adott hazai stadion kapacitásának öt százalékát kell fenntartani, ugyanakkor továbbra is az adott ország óvintézkedései és korlátozásai vonatkoznak rájuk a koronavírus-járvány miatt. Mindez azt jelenti, hogy a Fradi-szurkolók egy csoportja már az első körben, szeptember 16-án a helyszínen buzdíthatja a kedvenceit Leverkusenben. Az UEFA hozzátette: a továbbiakban nem követeli meg a beoltott vagy a koronavírusos megbetegedésből felépült játékosok tesztelését az európai kupameccsek előtt.

A vendégcsapatok szurkolói a világjárvány kezdete óta nem biztathatták kedvenceiket az európai kupamérkőzések helyszínén, és a Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga idei döntőjén is csak korlátozott számban lehettek jelen.

Ugyancsak a ferencvárosiakat érinti elsősorban az a hír, hogy az eredetileg tervezettnél két nappal korábban, október 19-én lép pályára a magyar bajnok a Celtic Glasgow otthonában. A zöld-fehérek honlapjának beszámolója szerint a harmadik fordulós összecsapást azért rendezik csütörtök helyett kedden, mert a skót fővárosban az ENSZ éghajlatváltozási konferenciát tart, a találkozó tehát október 19-én magyar idő szerint 16.30 órakor kezdődik.

