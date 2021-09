Magyar-andorrai - Rossi két támadóval kezd szerdán

2021. szeptember 7. 13:29

Két csatárral küldi pályára csapatát szerdán, az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Rossi – mlsz.hu

Az olasz szakember keddi online sajtótájékoztatóján elmondta, semmiképpen sem szabad lebecsülniük az andorrai együttest, különösképpen a jelenlegi helyzetben, amikor a gárda szeretné elfelejtetni az előző két mérkőzésen történteket. A tréner kiemelte, a legfontosabb a győzelem, valamint szeretnének jó teljesítményt is nyújtani, és ha ez több góllal is párosul, azt pluszként fogja fel.



Marco Rossi megjegyezte, az elmúlt két napban nem a megszokott rutin szerint dolgoztak, számoltak az angolok és az albánok elleni vereség hatásával. Hozzátette, sokat beszélgetett a szakmai stáb a futballistákkal, akiknek reményei szerint sikerült megfelelően feldolgozniuk a történteket, és így szerdán képesek lesznek legjobbjukat nyújtani.



Marco Rossi leszögezte, egy jóval támadóbb szellemű csapatot küld majd a pályára szerda este és várható néhány taktikai változás is, például az biztos, hogy két támadóval kezdi a találkozót a válogatott.



A szövetségi kapitány az angoloktól és az albánoktól elszenvedett vereségekről elmondta, előbbivel alapvetően kalkulálni lehetett - a 4-0-ra elvesztett találkozón az első bekapott gól megtörte a csapatot -, az elbasani összecsapás viszont sok kivetni valót hagyott maga után, de a vereségekből sokkal többet lehet tanulni, mint a győzelmekből.



Nagy Ádám, a Pisa középpályása elmondta, rendkívül dühösek voltak magukra az albánok elleni összecsapást követően, viszont társaival együtt levonták a következtetéseket. Hozzátette, Andorra ellen meg kell mutatniuk, miért is szurkolt nekik egész Magyarország nyáron az Európa-bajnokság alatt.



A futballista kiemelte, nem akarják lerombolni azt, amit az elmúlt időszakban felépítettek - ami a szurkolók növekvő szeretetével járt -, éppen ezért Andorra ellen egy domináns, jó játékkal kell kiszolgálni a közönséget és saját magukat, meg kell mutatniuk, hogy vissza tudnak találni a helyes útra. Nagy Ádám megjegyezte, csakis a győzelem elfogadható, amellyel még versenyben maradnának a pótselejtezőt érő második helyért.



A Puskás Arénában szerdán 20.45 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője a szlovén Rade Obrenovic lesz.

MTI