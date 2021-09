Egyszerűbb ügyintézés a kormányablakokban: aláírásminta alapú hitelesítés

2021. szeptember 7. 14:34

Egyszerűbb ügyintézésre nyílik lehetőség a kormányablakokban az új típusú, aláírásminta alapú hitelesítéssel - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala kedden az MTI-vel.

Mint írták, a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése érdekében vezetik be az ügyintézési folyamatokban az aláírásminta alapú hitelesítést. A fejlesztés lehetővé teszi a napjainkban legelterjedtebb - dokumentumhitelesítésre használt - kézi aláíráson alapuló, új, elektronikus hitelesítési forma kialakítását és bevezetését a kormányablakokban.



Hozzátették: az új rendszerben használt aláírásmintán alapuló működés az aláírás képének alkalmazásán kívül annak ellenőrzését is jelenti.



A biometrikus aláírásminta esetében titkosított formában rögzítik és tárolják a kézjegy minden fizikai jellemzőjét, többek között az írás sebességét, az érzékelt nyomásadatokat, és azt is, hogy hányszor és mikor emelte fel a tollat az aláíró. A biometrikus aláírások összehasonlítása során ezeket a jellemzőket ellenőrzi a rendszer, nem az aláírás képét.



A kormányhivatal tájékoztatása szerint az új biometrikus aláírás - egyszeri regisztráció után - kényelmes hitelesítési lehetőséget teremt a személyes ügyintézések során, így azok az ügyfelek is élvezhetik a papírmentes ügyintézés előnyeit, akik eddig nem rendelkeztek digitális aláírással vagy ügyfélkapu-regisztrációval.



Tudatták azt is, hogy szeptember 6-tól 32 ügytípus lesz intézhető ezzel a rendszerrel, a kormányablakokban és meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálati pontokon - a több mint 3 ezer ügyintézői munkaállomásra - kihelyezett aláírópadok segítségével. Jelezték: a biometrikus aláírással intézhető ügytípusok száma folyamatosan bővül majd.



A fejlesztést a Budapest Főváros Kormányhivatala által vezetett konzorcium az Európai Unió által nyújtott vissza nem térítendő támogatással, 6,4 milliárd forint keretösszegből valósítja meg.

MTI