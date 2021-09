Megelevenedik Dózsa György története Temesváron

2021. szeptember 7. 14:45

Hagyományőrző bemutatón elevenedik meg csütörtök este Temesváron a Dózsa György-féle parasztfelkelés története.

Temesvár ősi magyar címere

Mint a főszervező Bánsági Múzeum közleménye felidézi, Dózsa György keresztes seregének felkelését Temesvár falainál fojtották vérbe 1514-ben, a hadvezért a város falainál végezték ki. A tragikus végű felkelés nemcsak Temesvárt és a Bánságot, hanem egész Európát megrázta.



A történelmi bemutató keretében a temesvári Losonczy István, Hrafnabroethr és Eyaletul de Timisoara hagyományőrző csoportok tagjai korabeli öltözékben, korabeli fegyverekkel játsszák újra Dózsa György történetének főbb mozzanatait. A produkciót a Peregrinii együttes kimondottan erre az alkalomra írt, középkori hangulatot idéző zenéje és az Amor Flammis pirotechnikai effektjei egészítik ki. A főbb szerepeket a Merlin Színház művészei alakítják.



Sergiu Galis, az előadás egyik koordinátora az MTI-nek elmondta: a Iusztin Zoltán történész-muzeológus által kezdeményezett bemutató színházi előadáshoz fog hasonlítani, hiszen a narrátor szövegei mellett a színészek párbeszédekben is eljátsszák a jeleneteket. Megjegyezte: a csatajelenetek mindegyikében legkevesebb tíz hagyományőrző fog küzdeni egymással.



Erdei Lajos, a Losonczy István hagyományőrző csoport vezetője az MTI-nek elmondta: 12 jelenetben elevenítik meg Dózsa György történetét. Az egyik jelenet azt a pillanatot idézi, amikor a székely hadvezért keresztes sereg szervezésével bízza meg Bakócz Tamás bíboros. Szintén láthatja a közönség, ahogy Dózsa hada megostromolja Temesvárt, és azt is, ahogy alulmarad a Szapolyai János seregével vívott ütközetben. A tüzes trónon történt kivégzést ábrázoló jelenet után, az előadás végén megjelenik Szűz Mária kivetített képe.



Sergiu Galis elmondta: az előadás román nyelvű, de a tervek szerint magyar nyelvű változatát is elkészítik.



MTI