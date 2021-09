Törökország nem siet az afgán kormány elismerésével

2021. szeptember 7. 16:16

Törökországnak "nem szabad sietnie" Afganisztánban a kormány elismerésével, mert a kormánynak társadalmilag átfogónak kell lennie, és nem csak az országot ellenőrző tálibokból kell állnia - közölte Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter kedden az NTV török hírtelevízió élő adásában.

Cavusoglu – tass.com

Cavusoglu az interjúban arra hívta fel a nemzetközi közösség figyelmét, hogy szintén ne siessen a lépéssel, hanem viselkedjen kiegyensúlyozottan.



"Az nem lehet, hogy csak tálibok vannak a kormányban, más etnikai csoportok pedig nem képviseltetik magukat" - hangsúlyozta a török diplomácia vezetője, majd hozzátette, hogy nőknek is helyett kell adni a vezetésben.



Így lehet megakadályozni, hogy a dél-ázsiai ország később válsághelyzet esetén polgárháborúba sodródjon - mutatott rá a tárcavezető, aki reményét fejezte ki, hogy a tálibok és pandzsír-völgyi ellenállók közötti összecsapások nem fajulnak polgárháborúvá.



Cavusoglu leszögezte, hogy Ankara a táliboknak is értésére adta mindezen meglátásait.



A miniszter a beszélgetésben arra is kitért, hogy a kabuli repülőtér biztonságának szavatolásával kapcsolatban Katarral és az Egyesült Államokkal folytatnak egyeztetéseket.



Kifejtette: a létesítményt kívülről biztosíthatják a tálibok, de belül vagy olyan biztonsági cégnek, vagy egy-két olyan államnak kell ezt megtennie, amely a nemzetközi közösség bizalmát élvezi. "Ha a katonai erő nem kívánatos, akkor vannak olyan cégek, amelyek ezzel foglalkoznak" - jelezte Cavusoglu.



MTI