A holland külügyminiszter rátámadt miniszterelnökére: "rövidlátó"...

2021. szeptember 7. 18:49

Sigrid Kaag holland külügyminiszter az őszi parlamenti időszakot megnyitó beszédében élesen bírálta Mark Rutte ügyvivő kormányfő vezetését, "politikai rövidlátással" vádolva a miniszterelnököt - számolt be kedden a helyi sajtó.

Kaag – aphasiarc.org

A külügyminiszter - a 66-os Demokraták (D66) balliberális párt tagjaként - nemtetszését fejezte ki, hogy megrekedtek a kormányalakítási folyamatok amiatt, mert Rutte és konzervatív-liberális pártja a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) nem hajlandó együttműködni a baloldali pártokkal.





"Árnyék vetült Hollandia politikai színterére, a jelenlegi vezetőség számomra jövőkép nélküli" - jelentette ki Kaag. A külügyminiszter azt is felidézte, hogyan járt el a kormány a nagy botrányt kavaró családtámogatások terén, és bírálta a holland kabinet járványügyi intézkedéseit is.



Sigrid Kaag úgy véli, le kell vonni a következtetéseket a nyitottsággal, a megbízhatósággal és a hatékony kormányzással kapcsolatban. "Ez azokra is vonatkozik, akik a leghangosabban hirdetik, hogy milyen hihetetlenül nagyszerű a mi kis országunk. Túl sokáig ringattak bennünket az önelégültségbe"- tette hozzá.



A külügyminiszter a kormányalakítási folyamatokkal kapcsolatban elmondta, hogy azok immár fél éve húzódnak, és értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a Rutte-vezetés elutasította a zöldpárttal és a munkáspárttal történő együttműködést.

Véleménye szerint a holland hagyományok megkívánják, hogy egy kiegyensúlyozott kormány konzervatív és progresszív erőkből álljon. Mint mondta, a következő vezetésnek olyan kérdésekkel kell foglalkoznia, mint az éghajlatváltozás, az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek és a jóléti állam. "Ezek mind olyan területek, ahol a D66 progresszív programja valószínűleg a VVD és szövetségese a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) ellenállásába ütközik" - tette hozzá Kaag.

A március közepén tartott holland választásokat - immáron negyedszer - a Mark Rutte vezette liberális-konzervatív VVD nyerte meg. A holland parlament alsóházának 150 székéből a VVD 34 helyhez jutott, míg másodikként befutó balliberális D66, 24 mandátumot nyert. A parlamenti többség kialakításához 76 hely szükséges, így Rutténak legalább két párttal kell szövetségre lépnie, amelyek közül az egyik 15 mandátumot nyert CDA lesz.



MTI