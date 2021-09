Szent István öröksége - Keresztény kiállítás a Szent István-bazilikában

2021. szeptember 7. 22:21

Látogató a Szent István öröksége című, Kárpát-medencei keresztény magyar alkotóművészeti kiállításon a Szent István-bazilika altemplomában 2021. szeptember 7-én. A kiállítás a XV. Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) keretében nyílt meg. MTI/Mónus Márton

Szent István öröksége címmel nyílt Kárpát-medencei keresztény magyar alkotóművészeti kiállítás kedden a Szent István-bazilika altemplomában a XV. Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) keretében.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a kiállítás megnyitóján Szent István alakját idézte fel. Kiemelte: amikor róla beszélünk, a legnagyobb feladatunk megérteni, hogy hogyan gondolkodott, hogyan látta a világot. Arról beszélt, mit jelent Szent István a magyarság számára és mi nevezhető az ő örökségének, mi az, ami a mai napig hatással van sorsunkra, mindennapi életünkre.



Szólt arról, hogy első királyunknak köszönhetjük a jogrendszerünk alapjait, amely stabilitást biztosított. Beszélt a szentkorona-eszméről, kiemelve: egyedülálló módon Magyarországon nem a király, hanem a Szent Korona uralkodott, a korona megosztja a hatalmat a király és a nép, majd a nemzet között. A királynak nem elég megörökölnie a címet, arra méltónak is kellett lennie, különben leválthatóvá válik. Arról is beszélt, hogy az ország népei hosszú évszázadokon keresztül egyenlő jogok birtokában, egymást segítve élhettek.



Kiemelte: ebben a helyzetben, amelyben most vagyunk, a magyarság megmaradásának egyetlen lehetősége az, ha ugyanazt csinálja, mint amit Szent István csinált.

"Támaszkodik a hagyományaira, támaszkodik az őseire - adott esetben mi például Szent Istvánra -, gyakorolja a hitet és megérti azt, ami történik a Földön, és ami történik azon kívül" - fogalmazott.



Mint mondta, a művészet arról szól, hogy megpróbálja az ember kifejezni az érzéseit, a gondolatait és a viszonyulásait embertársaihoz, a teremtett világhoz, mindenhez, ami afölött van, a legkülönbözőbb módokon, szóban, írásban, megformázva, színekkel, ritmusokat, dallamokat teremtve. Szent István öröksége a kiállítás címe - mondta, hangsúlyozva: rendkívül nagy vállalkozás volt a Kárpát-medencei magyar művészektől, hogy ezt az örökséget próbálták meg különböző formákba önteni.



Zachar Péter Krisztián, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy az új világrend súlyos kihívásai közepette, számos globális és európai válság nyomán újra és újra keressük a magyarság fennmaradásának kulcsát. "Ez pedig meglátásunk szerint nem más, mint a közösség megtartó erejébe, az isteni szeretetbe vetett hitünk, az evilági összetartozástudatunk és transzcendens kapcsolódásunk mindennapi megélése" - fogalmazott.



Mint mondta, az alapítvány, amelyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hívott életre, a magyar nemzet egységének megerősítése és a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzése érdekében jött létre. Feladatuknak tekintik a Kárpát-medencei magyarság megmaradásának elősegítését, céljuk, hogy elősegítsék a szülőföldön való boldogulást, az anyagi és szellemi gyarapodást, a nyelv és kultúra megőrzését, az anyaországgal való és az egymás közötti sokoldalú kapcsolat kiépítését.

Mindebben kiemelt szerepe van a keresztény evangelizációs tevékenységnek - mondta.



A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány és a Józsa Judit Művészeti Alapítvány rendezésében megvalósuló kiállítás, amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök, szeptember 12-ig látogatható.



Mint elhangzott, a rendezvényen kiállító 52 alkotóművész utal az 52. NEK-re, valamint ezt kiegészítve a Nemzetstratégiai Intézet gyűjteményéből válogatott művek alkotóinak számával, az összesen 83 alkotóművész részvételével utalnak a 83 évvel ezelőtt Magyarországon tartott NEK eseményére is.

MTI