Nacsa: Brüsszel adjon tiszteletet Közép-Európának!

2021. szeptember 8. 17:28

Az Európai Unió jövőjéről szóló vita során Brüsszel a közép-európai országok javaslatait is vegye komolyan, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést folytasson térségünkkel - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerdán a lengyelországi Karpaczban szervezett nemzetközi fórumon.

A politikus a kedden megkezdődött, háromnapos 30. Nemzetközi Gazdasági Fórum két panelbeszélgetésén vett részt, valamint több megbeszélést folytatott lengyel politikusokkal és nemzetközi szervezetek képviselőivel.



Amint az MTI-vel közölte, a beszélgetések során hangsúlyozta: a közép-európai regionális együttműködés egyre jobban működik, ezért folyamatosan erősíteni is kell ezt.

A régió adja az Európai Unió (EU) gazdasági növekedésének motorját, és az innen érkező javaslatok erősebbé, biztonságosabbá, versenyképesebbé tennék a közösséget.



"Európa jövője egyre inkább az itteni országokban van biztosítva" - állapította meg Nacsa, fontosnak nevezve, hogy az EU jövőjéről szóló vita közben az uniós szervek a kelet- és közép-európai országok javaslatait is komolyan vegyék, és "ne a kioktatás, politikai vádaskodás, hanem a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés legyen a középpontban Brüsszelben is".



Leszögezte továbbá, hogy a lengyel-magyar barátság történelmi alapokon áll. "Azért is erős, mert nemcsak érdek, hanem sok kérdésben értékközösség is van a két ország között" - tette hozzá. Közös feladatokként sorolta a családok támogatását, a gyermekvédelmet, a migráció megállítását, a munka és a biztonság megbecsülését, valamint a keresztény kultúra megőrzését.



Rámutatott: ezekben a témákban "már most óriási támadások érnek bennünket, és ez csak erősödni fog". Ebben a helyzetben a közép-európai vezetők feladata a nemzeti érdek képviselete, "nem pedig ennek feladása, ahogyan sokan ezt elvárnák" - jegyezte meg.



A regionális ifjúsági együttműködésről Nacsa elmondta: e területen számos előrelépés történt az elmúlt években, az oktatás, ösztöndíjak, kultúra, a sport vilagában. Mindazonáltal tovább kell erősíteni a megkezdett programokat és folyamatokat a nyelvtanítás, a fiatal vállalkozók és a turizmus területén is.



MTI