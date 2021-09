Varga Judit: hátráló Európa helyett bővülő, erős Európára van szükség

2021. szeptember 8. 18:53

Hátráló és fogyatkozó Európa helyett bővülő, erős Európára van szükség - írta szerdán a Facebook-oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter.

"A magyar-szerb kormánycsúcs keretében megbeszélést folytattam Maja Popovic igazságügyi és Jadranka Joksimovic európai uniós integrációért felelős szerb miniszterekkel. Egyetértettünk abban, hogy az igazságügyi együttműködés mellett minden eddiginél fontosabb, hogy beszéljünk Európa jövőjéről is" - közölte.



Rámutatott: az elmúlt évtized válságainak kezelésében az EU kudarcot kudarcra halmozott. Pénzügyi-gazdasági válság, migráció, világjárvány. Mind olyan kihívások, amelyekre az EU nem volt képes időben reagálni és megfelelő válaszokat adni. Ne higgyük, hogy a válságok sora megszakadt. A klímaváltozás, a járványok és a válságövezetekből kiinduló modernkori népvándorlás mind olyan folyamatok, melyek a holnapot, közös jövőnket fenyegetik - figyelmeztetett.



"Reagálva a kor kihívásaira, Magyarország élen jár az Európa jövőjéről folytatott párbeszédben, mely nagyszerű alkalom arra, hogy megóvjuk a közösséget a lopakodó szerződésmódosításoktól, hogy megőrizzük az integráció eredeti alapelveit és vívmányait. Mindeközben Brüsszel saját birodalmi törekvéseit és az EU öncélú mélyítését tűzte zászlajára. Sosem volt még ekkora szükség a józan ész határozott képviseletére, vissza kell terelnünk az integrációt alapvető céljához, az erős nemzetek erős Európájához" - írta.



Kiemelte, kezdettől szorgalmazzuk, hogy ebben a vitában a tagjelöltek is részt vegyenek, mert a sikeres európai jövő csak a Nyugat-Balkán tagállamainak integrációja mellett lehetséges. "Ennek a folyamatnak a kulcsa Szerbia, a térség legnépesebb és legdinamikusabb gazdasággal rendelkező állama. Számítunk Szerbiára, hogy közösen tegyünk hitet egy versenyképes és cselekvőképes Európa mellett, amely az erős és független nemzetállamok együttműködésére épül és amely tiszteletben tartja az alapvető nemzeti érdekeket és alkotmányos hagyományokat" - írta Varga Judit.



Az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán leszögezte azt is: Szerbia uniós integrációja nem tűrhet halasztást, azonban fontos, hogy tagjelölt országként ne vesszen el a brüsszeli bürokrácia útvesztőjében. "Magyarország hasznos tapasztalatokkal rendelkezik ezen a téren, hiszen nem újak számunkra az ideológiai boszorkányüldözések és a politikailag elfogult jogállamisági kirakatperek" - mutatott rá.



Varga Judit megfogalmazása szerint Magyarország kiváló kalauz az uniós labirintusban.



Az igazságügyi miniszter felhívta a figyelmet: Brüsszel a csatlakozási tárgyalásokat már lassan két éve hanyagolja és csak álszent aggodalmaknak ad hangot ahelyett, hogy valódi, termékeny párbeszédet folytatna a Nyugat-Balkán kulcsállamával.



"Lássuk be, a közeljövőben sok múlhat a szerb csatlakozás felgyorsításán. Elég, ha az illegális migráció megállítására gondolunk, déli szomszédunk stabilitása és jó kapcsolata az Európai Unióval elengedhetetlenül fontos. Magyarország és Európa biztonsága múlik a Nyugat-Balkán államain" - szögezte le.



"Mi, magyarok ezt felismertük, ideje lenne, ha végre Brüsszel is felocsúdna birodalmi törekvéseket dédelgető csipkerózsikaálmából. Bátran kijelenthetjük, hogy Szerbia nemcsak egy déli szomszéd, hanem Magyarország első számú nyugat-balkáni partnere is. Szövetségünket a mai közös kormánycsúcs tovább erősítette" - írta Facebook-oldalán Varga Judit.

MTI