Román történelemmagyarázási perverzió a Székelyföldön

2021. szeptember 8. 18:55

A székelyföldi Sepsiszentgyörgyön katonai ceremóniával ünnepelték a város "fasiszta-horthysta megszállás alóli felszabadulását" a román csapatok bevonulásának 77. évfordulóján.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Dorin Neagu alezredes, a sepsiszentgyörgyi helyőrség parancsnoka rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a kérvényük ellenére idén nem tűzhették ki az ünnepre a polgármesteri hivatal tornyára a román nemzeti lobogót. Tóth Birtan Csaba, a város alpolgármestere viszont azt nyilatkozta: a polgármester szabadságon van, hozzá pedig nem jutott el a zászló kitűzésére vonatkozó kérés. Ha kérvényezték volna, ennek nem lett volna akadálya.



A ceremónián Dulányi Balogh Szilárd, az USR PLUS szövetség megyei elnöki tisztségét is betöltő alprefektus mondott ünnepi beszédet.



"A román hadsereg nem tett le a Bécsi diktátum által elveszített észak-erdélyi területek visszaszerzéséről, és 1944 őszén két hónap alatt 872 települést szerzett vissza. Közöttük volt nyolc város is, az első közülük pedig éppen Sepsiszentgyörgy" - idézte az alprefektust az Agerpres.



Dulányi Balogh Szilárd azt is megemlítette, hogy a román hadsereg nem volt egyedül. Mindig élvezte a helyi románok támogatását, akik a hős román katonákban a megszállás alóli felszabadulás és a nemzeti szabadság megtestesítőit látták.



"Ma az emlékezés, a bátorság, a hősiesség, lojalitás és a hazaszeretet előtt tisztelgünk" - jelentette ki az alprefektus. Azt is hozzátette: olyan jövőért kell dolgozni, amelyikben egyetlen személynek sem kell az ország egyesítéséért áldoznia az életét, amelyben minden állampolgár otthon érzi magát.



A ceremónián nem vettek részt a megye és a város Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott vezetői. Antal Árpád polgármester és Ráduly István prefektus is pihenőszabadságát tölti.



Sepsiszentgyörgyön évek óta feszültség forrása a polgármesteri hivatal toronyzászlajának a kérdése. A hadsereg helyi képviselői és a nacionalista szervezetek ugyanis ezt az 1944-ben ugyanoda kitűzött román zászló emlékének tekintik és ragaszkodnak hozzá.



A magyar szimbólumok és feliratok ellen perek százait indító Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresete nyomán tavaly októberben a Brassói Táblabíróság jogerős ítéletben mondta ki, hogy nem kell kitűzni a román zászlót a toronyra. A város vezetése a per során ugyanarra a törvénycikkelyre hivatkozott, amely alapján székely zászlók tucatjait távolíttatta el a bíróság a középületekről. E törvénycikkely szerint a középületek homlokzatára kell kitűzni Románia és az Európai Unió zászlaját.



A közel 55 ezer lakosú Sepsiszentgyörgyön a lakosság 77 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.

MTI